Fener baştan kazanmış

F.Bahçe kalpten oynayarak galip geldi, G.Saray 10 gün oynasa gol atamazdı. G.Saray’ın hocası yok!

Galatasaray'ın bu maç öncesinde iddialı olan tek unsuru taraftarıydı. Ne teknik adamı, ne futbolcular bu iddiayı taşıyabildi.

0-0'da oyun yok, 1-0 'da reaksiyon yok, 2-0'da reaksiyon yok. Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı sistem değişikli dikkat çekiciydi. Aynı takımla geldi kenardan ama Sow ile Volkan Şen kanatlara geçti, Alper merkeze geldi ve ekonomik oynama imkanı sağladı. Bence de doğrusunu yaptı.

Riekerink ise bu dönemde Sinan'ı çıkarıp Yasin'i aldı. Ne değişti ki bunla? Ahmet çıktı, Mehmet girdi.

1-0 öndeki hoca hamle yapıyor, Riekerink yapmıyor. Sneijder'i alıyor, bari bırak Sneijder kötü oynasın.

Duran top olur, uzaktan falan atar.

Onsuz da 2'yi yedin. Bruma'yı bir de merkeze aldı. Resmen diyor ki, "Sen kanatta çok iyisin, gerek yok, sen kalabalığın arasına gir." Bruma'nın kariyerini bitirmektir bu...

Olmaz!

Ben G.Saray'ın fark yediği maçlar da izledim Kadıköy'de ama zaten yenilmiş bir şekilde maça gelen Galatasaray'ı ilk defa gördüm. Uykusuzluğa dayansalar, 10 gün devam eden bir maç oynasalar en fazla 0-0 biterdi Galatasaray adına, yine kazanamazlardı.



Gelmeye üşenmişler

G.Saray'ın ligde var olması için teknik direktörü olması lazım. Hocamızdan özür dilerim, değerli bir insan olabilir ama durum bu, takımın bir teknik direktörü yok. Hollanda'da, Çin'de çalışırken bir gün Florya'ya çıkacağını, Sneijder'i, Muslera'yı yöneteceğini rüyasında görmemiştir.

Altyapıya gelişi dahi onun için Allah'ın bir lütfudur. At sahibine göre kişner. Levent bey Başakşehir maçından sonra şu açıklamayı yaptı: 'Daha çok koştu rakip, daha organizeydi.' Kim söyleyen? Futboldan sorumlu yönetici... Hocasına sallıyor.

Oyuncuların da motivasyonundan bunu görüyorsun. Resmen gelmeye üşenmiş gibiydiler. Riekerink, Galatasaray'ı küçük maçların büyük takımı yaptı. O maçları da forma aldı, amblem aldı. Planı Fenerbahçe yaptı, Fenerbahçe uyguladı... 'Orta sahada sert oynayacağım, rakibi döndürmeyeceğim' diyor. 'Ben Galatasaray'ı yeneceğim' diye çıktılar ve kazandılar. Fenerbahçe yürekten oynayarak galip geldi.



YARIM ÖZÜR

Dick Advocaat 'Ben artık takımı tanıyorum' dediği andan beri değişim var.

Josef de Souza mükemmel oynadı, Cüneyt Çakır da çok iyi yönetti. Van Persie'yle ilgili yarım özür dilerim. Yarım ama...

Bu kalple, bu duyguyla oynayamaz dedim.

Advocaat dedi ki "Burada Sow oynar, sen oynamazsın. Sen kuvvetlenmeden oynayamazsın." Niye yarım özür diliyorum? Hakikaten özverili değildi o zaman... Şimdi baktı pabuç pahalı. Manchester'da gol attı, 80 bin kişi alkışladı, döndü kulübeye gitti. İşte bu kazandırdı Van Persie'yi Fenerbahçe'ye...