Ligin en iyisi Beşiktaş

Kartal daha maç kaybetmedi. Oyun olarak her takımdan üstünler. Dün rahat rahat 3-4 atarlardı

Şenol hoca, "Cezalı duruma düşmesin" diye Quaresma'yı çıkarmayı göze alabildiği maçta, Rhodolfo'yu Adriano'yu riske etmedi. Bu da maçın özeti gibi. Beşiktaş adına sert maçlar başlayacak. Skora bakmayın, Adanaspor maçı Beşiktaş için antrenman gibiydi. 9 yabancıyla oynuyor Adana, 1.5 ayda tutturamazsınız bu kadar yabancıyla.

Trabzonspor maçına benzer bir görüntüde oldu, kolay maçı zora soktu. Adanaspor da direnç gösteremiyordu, dilediği gibi oynuyordu.

Tarzlarını biraz değiştirdi Beşiktaş. Biraz daha ayağa pas yapıyorlar. Tolgay, Oğuzhan, Atiba zaman zaman pas yapıp ters toplarla bekleri kaçırıyorlardı.

Beşiktaş geçen sene ikinci ve üçüncü bölgeyi hızlı geçen takımdı ama bu yıl oyunun yönünü değiştirme bakımından gelişim kaydetti. Galatasaray ve Fenerbahçe dahil olmak üzere oyun üstünlüğü hep Beşiktaş'ta bu ligde. Mağlubiyeti yok henüz deplasmanda. Beşiktaş'ta Vodafone Arena'nın yapılış süreci büyük katkı sağladı. Gidiyor Adana'ya, oynuyor. İlk yarının normal skoru 4-1'di.

Atınç'ın bir kontrol dışı girişi var penaltı pozisyonunda. "Değmedi" deniyor bazen bu tip pozisyonlara ama bence penaltı.

"Çimin altına mı girecek" diyorum ben bunlara... Evde sarı, sahada kırmızı diyebileceğimiz bir pozisyonda Bekir'i attı hakem. Gelişi faul o pozisyonun ama Atiba muhtemelen darbe gelmiş gibi bağırdı, numara yaptığı için değil. Gayri ihtiyari olur. Gelişi ile bu durumu birleştirip kırmızı dedi Ali Palabıyık ama hoca yakalamış olsa sarı verebilirdi. Atiba'ya müdahale yok, gelse ayağı kırılır.

Beşiktaş şu maçı 2-2 bitirse 6-7 bitireceği maçta puan bırakacaktı.

Kolayı beceremediler, zoru becerdiler karşı karşıya pozisyonlarda.

8-9 pozisyon sayabiliriz. 3-0, 4-0 olacak bir maçken Atınç'ın biraz da uzun süredir oynamamasının getirisiyle yaptığı bir penaltıyla bu skora geldi. Skor rahat değil belki ama Beşiktaş rahat kazandı bu maçı aslında.





Cenk orada riskli

Ömer Şişmanoğlu da Cenk Tosun da direkt santrfor. Şenol Güneş, Kerim ve Olcay formsuz olduğu için Ömer ve Cenk'i kanatlara koyuyor. Oyunda genelde Aboubakar'ın yanında gördük Cenk'i. Hoca sistemiyle çok oynamak istemediği için bu futbolcuları kanatlarda oynatıyor. Cenk'in içeri gireceğini biliyor. Cenk de en önde oynamak istiyordur. Uluslararası maçlarda Cenk'in solda oynaması riskli. Bekle gidemez. Giderse Aboubakar'a yardım edemez.