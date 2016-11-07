Akıllı F.Bahçe

Sarı-lacivertliler; golü attı, ekonomik oynadı, akıllı davrandı. Taraftar da artık havaya girdi

Fenerbahçe, yorucu Manchester maçı sonrası geldi Akhisar deplasmanına...

Merkezdeki oyuncular Manchester maçında çok uzun bir 95 dakika oynamıştı (Souza-Mehmet Topal). Bunun sonucunda dün sahada çok akıllı bir Fenerbahçe vardı.

Ekonomik oynadı, 1-0'ı buldu, sonra rakibini bekledi alanında.

Önemli bir üç puanı aldı. Maça bakarsak benim şu dikkatimi çekti, Şener maçın hemen hemen tümünde, Hasan Ali de ikinci yarı hiç ileri çıkmadı. Bakın ismi fazla duyulmadı ama Souza çok koştu. Aatif mesela üç pozisyon değiştirdi maç içinde. Dick Advocaat'ın Aatif konusunda yanıldığını düşünüyorum.

Aatif'dan vazgeçemezsiniz..

İştahlı bir oyuncu. Seni üç kulvarda da taşıyan bir oyuncu.

F.Bahçe'nin 1-0 önde götürdüğü maçta Akhisar penaltıyı gole çevirseydi iş değişebilirdi. İmdada ikinci gol yetişti.

Bu gol rakibin direncini düşürdü ve 3-0 ile maç koptu.



Ne düşerim ne düşmem!

Bu golde ben hatayı kaleciye yazarım.

Sonuçta Serdar-Fatih karambolü görünse de hata kalecide. Oyunun son bölümünde Rodallega ile tabela belirlendi.

Ben bu gol için şunu söyleyeceğim; eğer skor 1-0 olsaydı, Volkan Demirel bu topa atlardı. Kurtarır mıydı bilemem ama müdahale ederdi.

Fenerbahçe açısından tabloya bakalım; üç gol attı, üst üste üç maçını kazandı.

Sırada G.Saray maçı var. Kadıköy'de galip gelirse rakibini geçecek. Artık taraftar dört hafta önceki havasında değil. Çünkü takım toparlandı..

Yalnız lige bakıyorum da 'Ne düştüm dersin ne de bana bir şey olmaz' dersin. Akhisar Fener'i yense 8. sıradaki Osmanlı ile aynı puanda olacaktı. İlginç bir lig.. Puan barajı çok düştü. Bakın, Adanaspor 10 haftada 6 puan yapmış.



Meler iyi yönetti

Advocaat'ın geçen yaptığı açıklama da önemli. 'Ben takımı yeni tanıdım' dedi. Bu açıklamanın altına bakıyoruz, F.Bahçe'de son üç maçında da ileride hep değişim yaşandı.

Emenike, Sow ve Van Persie değişerek oynadı. Emenike konusunda bir şeyler söylemek istiyorum; Emenike kafa olarak bitmiş, Tavırları çok farkı.. Yani takımdan gitse hiç umurunda değil gibi...

Son olarak hakeme değinmek istiyorum.

Halil Umut Meler, bir pozisyon dışında çok iyi maç yönetti. Son haftalarda gördüğüm en iyi yönetimdi.



Rakibe göre kadro

Hoca artık rakibe göre kadroyu şekillendiriyor. Demek ki hoca, rakibinin durumuna göre oyuncu seçmeye başladı. Bu orta saha oyuncuları için de geçerli. Akhisar maçındaki orta alana bakın, Manchester maçındaki orta alana bakın. Takımını ikiye böldü. F.Bahçe'de Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Lens banko...

8, 9 ve 10'uncu oyunculara forma rakibin durumuna göre gelecek.

Bu durumun artısı da eksisi de elbette olacaktır. Bunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ancak burada Volkan Şen'in dikkat etmesi gerek. Aatif çok iyi geliyor, formayı kaptırabilir!