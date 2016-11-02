Büyük iş başardılar

Beşiktaş, Napoli gibi güçlü bir takımdan iki maçta 4 puan çıkardı. Şenol Güneş orta sahayı kalabalık tutarak doğruyu yaptı. Bu kadar sakat varken Devler Ligi’nde yenilmemek önemli

Şampiyonlar Ligi gerçekten zor bir lig...

Sert takımlar var. İyi futbol oynuyorlar.

Hakikaten de bu seviyede çok iyi futbolcular da var. 6 maçlık ligde şu Napoli'den 4 puan alabilmek çok önemli... Tabii ki hiç yenilmemek de. Bu Napoli takımı bu grubu geçerse ve karşısına olağanüstü bir takım çıkmazsa yarı finali görür.

Tarzları var, deplasmanda da olsa riskli de olsa dar alanda oynamaya çalışıyorlar. Bu dar alanda rakip yarı alan oluyor. Top rakipteyken kendi yarı alanında beklemiyorlar. Fabri aut atışı yapacak ya da Rhodolfo topu oyuna sokacak; stoperleri Koulibaly ve Maksimovic çizgiye kadar çıkıyorlar. Bunun riski savunma arkasına atılan toplardır, Beşiktaş her iki maçta da Aboubakar'ı bu pozisyonlarda kullandı ama Napoli yine de "Ben böyle bir takımım, ben böyle oynarım" diyor. İki maçta rakip hoca Sarri'nin en büyük hatası İtalya'daki maçta Gabbiadini'yi oynatmaması, buradaki maçta ise oynatmasıydı... Tam tersini yapması lazımdı.

Beşiktaş bir sürü dezavantajına rağmen sakatlara rağmen, hazır olmayan oyuncularla oynamak zorunda olmasına rağmen, maçın başında Tosic'in sakatlığına ve Adriano'nun yerini değiştirmesine rağmen istediğini aldı. Napoli gibi bir takıma karşı iki maçta 4 puanı ancak böyle alırsın. Orta sahayı kalabalık tutacaksın ki Şenol hoca da bunu yaptı.

Alanına çekileceksin. Önde baskı yaparsan stoperleri dahil bütün takım pas yüzdesi yüksek olduğu için baskıyı kırarlar ve kanatlarda toplu topsuz çabuk kanat oyuncuları olduğu için çabuk geçerler. Şenol Güneş orta sahayı kalabalık tutarak doğru yaptı. Rakip 1 puana yetinmeden oynarken pozisyon da bulurken bu direnci bir tek golle kırabilirsin.

Öyle de oldu. O anda defansif orta sahaları çıkarıp hücumcuları çıkınca Hamsik'le hemen golü buldular. Aslında son 7-8 dakika oyuna ortak oldu. Hem rakip ofansif kadroyla kaldı, hem de Oğuzhan girmişti. Maç Beşiktaş'a da, Napoli'ye de gitti geldi. Yoksa ibre 1-0'a kadar Napoli'den yanaydı. Napoli gibi çok güçlü bir takıma karşı 2 maçta 4 puan almak çok ama çok önemli bir başarı.

HAKEM MÜTHİŞTİ

Yalnız Yusuf Namoğlu'ndan rica ediyorum; İzlanda-Türkiye, Beşiktaş- Napoli maçlarını yöneten İngiliz hakem Clattenburg'un videolarnı alsın, amatörden profesyonele kadar her hakeme izletsin. Hakemin yaptığı tek şey gördüğünü çalmak... O da mükemmeliyet getiriyor. Kolayı bizim hakemler zorlaştırıyor, Clattenburg'u gördükten sonra fark ettim ki hakikaten hakemlikte çok gerideyiz. Mental olarak da görüş olarak da çok gerideyiz. Euro 2016 finalini de boşu boşuna bir hakeme vermezler zaten.