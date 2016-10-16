G.Saray'ın tarzı bu

Kötü oynarken de kazanabiliyor. Bu açıdan tek takım. Muslera işini fazlasıyla yaptı

Antrenörler maçların analizini yaparlar, Riekerink de eleştirilerini yapacaktır takımına.

30 dakikalık iyi oyun sonunda G.Saray golü de buldu ama kalan bölüm çok farklıydı.

İlk devre bitimine dek G.Birliği toparlandı ama pozisyon bulamadı.

Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda ise en az 4-5 tane pozisyonu var. Muslera deplasmanda 1-0 yeniyor ve dönüyor diye düşünelim bu maçı. G.Saray takımı ligin en çok gol kurtaran kalecisi konumundaymış. Bu oyunla normalde şampiyonluk yarışında olmak zor ama Galatasaray'ın kültüründe havasında bir şey var.

Hiçbir şey anlamazsın ama bir bakarsın, 25-26. haftada zirvede olurlar. Kötü oynarken de kazanabilen yegane takımdır Galatasaray.

Hatta bu açıdan tek takımdır. Beşiktaş kötü oynarsa kaybedebilir mesela ama bu Galatasaray'ın kültüründe var.

İkinci yarıda hiç top oynamadılar, hatta ligdeki en kötü futbolunu oynadı diyebilirim. Bruma'nın zaman zaman etkili oyunu dışında herkes tel tel döküldü.

Bir futbol adamı gelse ilk 35 dakika ile sonraki uzatmalarla birlikte 60 dakikaya baksa şaşırır.

Aydın ilk 30 dakika hiç yok mesela, son bölümde en az 5 tane faul aldı. Normal hakkı beraberlikti maçın ama bu şekilde kazanabilmek de hüner ister. Dünyanın en iyi kalecilerinden birisi Muslera, zaten bu yüzden Galatasaray'da oynuyor.

Taraftar sevdi hocayı, işler de iyi gidiyor ama Galatasaray'ın her deplasmanı zor geçer bu şekilde.

Adana deplasmanı bile zor geçecektir.

Avrupa'da oynamamasını dün dezavantaj olarak gördüm, çok kolay yoruluyorlar. Galatasaray kazanmayı bildi ancak bu tip galibiyetler her zaman gelmez.



Beşiktaş ligin net favorisi

Jardel niye önemli oyuncuydu? İhtimallerini hep düşünürdü. Fatih Akyel Monaco'da Süper Kupa finalinde şut attı. Belki pas olur diye koşu yaptı ve gol oldu. Andreas Beck de dün şut attı aslında. Ömer'i dikkatli izlediğiniz zaman ofsayttan çıktı, kendini kurtardı ve koştu.

Aboubakar-Ömer ya da Cenk-Ömer olsa çift forvet Ömer gol kralı olur. Ömer'i tutarak önemli bir iş yaptı Şenol hoca.

Kayseri takımı 4 tane forvet oyuncusuyla oynadı. Beşiktaş stoperleri Tosic ile Marcelo iyi maç çıkardı ve Kayseri'yi 2 pozisyonda bıraktılar. Fabri açıyı kapatabilen bir kaleci ve pozisyonlarda başarılı oldu. Olcay gibi, Oğuzhan gibi, Gökhan İnler gibi oyuncuları İstanbul'da bırakmasına rağmen hoca, taktiksel olarak oyun içinde değişiklik yapabiliyor.

Çok klasik bir kural vardır: Antrenmanda yorulmayan maçta iş yapamaz. Beşiktaş'ın idmanını canlı izledim. Oyuncu gözüyle baktığım zaman idare etme, kaytarma falan hiç görmedim, çataçat... Antrenör kendi içinde adaletli bir takım çıkarıyor.

Beşiktaş bu ligin net favorisi...

G.Saray kötü mü, kesinlikle hayır. Başakşehir muazzam, Fenerbahçe de toparlayabilir ama ben uzun yıllardır Beşiktaş kadar favori başlayan takım görmemiştim.