Büyükler risk alır

Teknik direktörler golü yedikten sonra değil, gole kadar oyunu test etmelidir. Problem burada!

6 maçlık periyotta Zorya'ya 4 puan iyidir derim.

Dün 1 puanı geldi, içeride de kazanırsan 4 yapıyor. Özellikle Feyenoord'un Manchester United maçını kazanması 90+6'da gelen Kjaer'in golünü banttan da olsa çok ama çok değerli kıldı. Açıkçası rakibi ilk kez izledim. Fenerbahçe'ye maç öncesi demeçlerinde fazlasıyla saygı duyup çok iyi konsantre olmuşlar. Hatta beklediğimizin bir tık üstünde çıktı.

Özellikle kaptanları, sağ bek Kamenyuka, Fenerbahçe'nin forvetlerinin yapmadığı kadar dripling yaptı. Fenerbahçe'nin sorunu zaten deplasman... Fenerbahçe, Ocak'tan beri dışarıda zaten topu topu 3 maç kazanmış. Öyle bir kültürü yok uzun süredir. Türkiye'de rakiplerinden geri kalma nedeni deplasman puanları...

Tabii ki eleştirilecek birçok şey var ama ben temelinde teknik direktörün maç öncesinde yaptığı konuşmadan giderek bir özet yapmak istiyorum.



NASIL ÇÖZEMİYOR?

Maçtan önce Advocaat diyor ki, "Çözemiyorum, takım golü yedikten sonra iyi oynamaya başlıyor" diyor. Bunun için 50 yıl futbolun içerisinde olmak, futbolculuk yapmak, hatta Hollanda Milli Takımı hocalığı yapmak gerekmiyor. Dünyada bu konuda hemen örnekleyebileceğimiz 3 takım var. Barcelona, Bayern Münih, bu yılki Manchester City. Özellikle Pep Guardiola'nın katkılarından dolayı 0-0, 1-0, 3-0 fark etmeksizin top bu takımlarda oluyor, oyunu yönlendiriyor. Diğer durumlarda büyük takımlar geriye düştüğü zaman risk alırlar, futbol böyledir.

Topa daha çok sahip olurlar ve bol forvet oyuncusu sokarlar.

Tıpkı dünkü gibi, tıpkı Bursa maçı gibi... Advocaat'ın neyi anlamadığını ben anlamadım.

Bana göre daha güçsüz olan takımlar (eğer kapasiteden dolayı kontratak yapamıyorlarsa ki dün yapamadılar) böyle oynar.

Başakşehir kapasitesi vardı ama 10 kişi kaldığı için yapamadı.

Bursaspor kapasitesi ve psikolojik şartlardan dolayı yapamadı.

Zorya da öne geçtikten sonra yaslandı. Yani favori takıma karşı öne geçerlerse yaslanırlar, olursa kontratak sıkıştırmaya çalışırlar.



4 FORVETLE 5'LİK OLURSUN

Bence bu demeç bu yüzden anlamsız ve sorunun cevabını hocanın kendinde bulması lazım.

Cevap aslında çok net ama bilmesi lazım... Yani golü yedikten sonra değil, gole kadar oyunu test etmesi gerekli, problem orada. Kaleye gidemiyorsun, Bursa izin veriyor, psikolojik şartlardan dolayı yaslanıyor, sen de 4 forvet sokuyorsun.

Bunun için acayip bir hoca olmaya gerek yok. Dün de aynı. Ama sen Manchester United'a karşı geri düşersen, 4 de forvet sokarsan 5'lik olursun. Rakip Zorya; gücü sınırlı, mücadele edecek ve savunma yapacak. Bunun için lisanslı antrenörlüğe gerek yok.



1-0 GERİDE BAŞLA!

Fenerbahçe'de sıkıntı hücumcularda değil, burada forvet oynamak da zor. Savunma hattından başlayıp orta sahada da topun yavaş dönmesi, oyuncuların sınırlı yeteneklerinden dolayı topu birkaç kez dürterek pas yapabiliyorlar. Sow'u, Emenike'yi, Lens'i, Van Persie'yi denedin.

Bir de arkasındaki oyuncuları dene... Bir de aman hocam, ne olur bir daha bu cümleleri kullanma!

Fenerbahçe'nin sorunu 1-0 gerideyken değil, 0-0'da oyuna hükmedememek...

O zaman federasyona müracaat et, maçlara 1-0 geride başla(!)