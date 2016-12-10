Olmadı!

Kayserispor galibiyeti sonrası kendi kendini motive eder diye beklediğimiz Trabzonsporlu oyuncu grubu aldığı kritik galibiyetin anlamını sindirebilmiş gibi başlamadı oyuna.

Adanaspor takımı oyunun başlangıcından çok kısa bir süre sonra "ben bu Trabzonspor'u cesur oynarsam yenebilirim" psikolojisine girdi.

Önde oynadığı anlarda rakip kalede etkili olan Adanaspor takımı, önde oynama hatasına düşerek; Trabzonspor'un sıradan görüntüsüne aldanmış oldu ve Yusuf Erdoğan'ın defans arkasına sarkmasıyla golü yemiş oldu.



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Bir kere şunu yine baştan ifade etmemiz gerekir... Kimse uyanıklık yapmasın...

Trabzonspor bu ligin penaltı mağduru, kritik kararlar mağduru iken; şu son iki maç sonrası bir anda haksız penaltı kazananı ya da rakibine verilmeyen penaltılarının konuşulanı durumuna düşürüldü.

Sistem kimseyi kandırmasın.

Trabzonsporlular o halinizi de, bu halinizi de görüyor, iyi biliyor. Yapmayın!

Dünkü penaltı ve kırmızı, hiçbir Trabzonsporlu'nun içine sinmedi!



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Kimsenin hakkını yemeyin...

Pazartesi Kayserispor, cuma Adanaspor maçı hakem uygulamaları ile Trabzonspor'u yeniden konuşulur hale soktunuz ve "aha işte size de veriliyor" noktasına geldi tüm mağduriyetler.

Geçmiş olsun, her şey unutuldu, oldu bitti yapmayın! Kimseyi üzmeyin! Şehir takımlarını ve onların çocuklarını özellikle üzmeyin.



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Trabzonspor ve ürettiği futbola gelelim, Başakşehir karşısında asıl imtihanınız...

Ersun hocama gelince, takımınız ofansif futbol üretmediği gibi, defansif anlamda da çok çok büyük sıkıntılar yaşıyor.

O nedenle; bu Trabzonspor için bir türlü "olmuş" diyemiyoruz, "oluyor" desek ters tepiyor.

Tüm hücum organizasyonları yerden yere vurulan Yusuf Erdoğan merkezli gelişiyor.

Şimdi çıkın Başakşehir karşısında gösterin kilonuzu...

Bizler de hakkınızı teslim edelim...