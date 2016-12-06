İlaç niyetine...

Peşin peşin Kayserispor'un verilmeyen penaltıları ile başlamamız lazım.

Yazık oldu...

Bu işten çok canı yanan, yanmaya da devam edecek Trabzonspor'un kardeş takımının (taraftarlar nezdinde) mağduriyeti herkesi üzdü diyebiliriz.

Türk hakemlik müessesesinin bitmişliği, yetersizliği ortadadır...



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Trabzonspor takımının puan sıralamasındaki yeri camiaya ait tüm unsurların gerilmesine sebep oldu.

Bu gerilimi en çok hisseden ve hatta iliklerine kadar hisseden grup olan teknik adam ve futbolculardır şüphesiz.

Mutlak kazanılması gereken, kaybedilmesi halinde bir çok değişimin kaçınılmaz olacağı bir karşılaşmaya çıktılar...

Karşılaşmanın ilk bölümünde gayet etkili ve hatta sanki sıralamadaki takım onlar değilmişçesine de etkiliydiler.



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Golü buldular, gol kaçırdılar...

Fark yapabilecekleri bir devrede, tek gole razı geldiler...

Kayserispor takımı ikinci yarıda oyunun net hakimiydi...

Baskılı oyunları pozisyonları da beraberinde getirdi.

Baskılı oyunları Trabzonspor'u zor duruma düşürürken, hakemi de tartışmalı hale soktu...



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Değil galibiyet, gol atmanın bile zor bir işe dönüştüğü Trabzonspor'da alınan 3 puan nefes almak anlamına geldi.

Cuma akşamı Adanaspor karşısına bu moral motivasyonu ile çıkılacak ve kazanma halinde başka şeyler, daha rahat konuşulacak.

Futbol böyle bir oyun!

Yetersiz kadronla, 'saman alevi' oyununla, öne çıkmana rağmen final paslarındaki etkisizliğine bir gol atıp morallenebiliyorsun da...

Trabzonspor iyi oynamaktan ziyade, puana oynamaya devam edecek...

Taa ki, nokta transferleri gelene kadar.

Kimse de kusura bakmayacak artık!