Ruhsuzluğun zirve gecesi...

Rakibi küçümsediler desek yok...

Çünkü son derece ciddi bir kadro ile sahadaydı Ersun Yanal ve öğrencileri...

O oynasaydı bu olurdu, bu oynasaydı şu kesin olurdu desek, o da yok...

Futbol için varlıklı sayılabilecek tüm profesyonel oyuncuları ile sahadaydı Trabzonspor takımı...

Çorum Belediye karşısında yaşanan travmadan büyük ders çıkarılmış olacak ki; sahaya bir tane bile alttan oyuncu kullanılmadan çıkıldı. Önemli tedbir alınmıştı!

Alttan oyuncu demişken Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oynar umuduyla Avni Aker'e gidenler bile oldu.

Ama Ersun hoca ısrarla bu iki çocuğu kullanmamaya adeta yemin etmiş gibi, anlamak mümkün değil!

Nedenini izah etmesini ısrarla bekliyoruz!



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Dün gece Avni Aker'e bir kez daha veda edilmeye çalışıldı... Efsaneler de oradaydı...

Avni Aker adeta "bana böyle veda etmeye hakkınız yok" der gibi, yeniden çağırıyor, sürekli mesaj veriyor birilerine...

Daha önceki yazımda da belirtmiştim, Avni Aker'e zaten veda çoktan yapılmış Trabzonspor tarafından, o ruha yakışmayan mücadele uzun süredir mevcut...

Bu ruhsuzluğun zirve gecesi de dün gece yaşatılmış oldu...

Trabzonspor mümkünse hedef koymadan yoluna devam etmeli.

Her hedef ayrı bir gerilim ve başarısızlık üretiyor zira.

"50. yıl, Avni Aker'e veda, Akyazı'ya merhaba" bu yılın ayrıca gerilim başlıkları oldu...

Tebrikler Gümüşhanespor...

Ve teşekkürler Gümüşhane şehri...

Dün gece bence, Avni Aker'de yaşanan tüm şampiyonluklara Gümüşhane şehri olarak verdiğiniz büyük desteğin de manevi karşılığını almış oldunuz...