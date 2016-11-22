Elveda galibiyet...

Trabzonspor, Avni Aker'e veda maçına çıktı...

Oysa Trabzonspor takımı uzun bir süre önce Avni Aker ruhuna çoktan veda ettiğini bağıra bağıra anlatıyordu izleyenlerine...

Dün gece Trabzonspor takımı niyeti iyi de olsa kapasite sorunu nedeniyle geri dönüş yaşayamadı.

Gayret etti... Gol atamadı... Golcüsü var gibi ama yoktu!

Gayret gösterdi lakin yapamadı yine.

Trabzonspor takımı o kadar saçma puanlar kaybetti ki, yine yeniden tekrar etmek gerekirse; "böyle mücadele edin kaybedin" diyecek kredi de bırakmadı, sabır de bırakmadı, sağduyu da.

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Daha karşılaşmanın başında mağlup duruma düşen Trabzonspor için söylenecek çok söz yok aslında.

Puanı ve sıralamadaki yeri bu kadar kritik olan bir takım için "baskılı oynamaya çalıştılar" desek neye yarar!

"Gol için her şeyi denediler" desek sonuca tesir etmeyince ne olacak?

Trabzonspor takımı şu maçta da görüldü ki, golcüsüz bir yarı devre bitirecek...

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N'doye, Suk, Muhammet ve onlara Ramil'i eklediğinizde, maliyetleri de baz alındığında onların yerine rüştünü ispatlamış bir santrafor olsa durum bu kadar kötü olmazdı sanırım.

Evet bir şeyler yapıyor Trabzonspor ancak elindeki malzeme ile sonuç üretmekte zorlanıyor.

Bu malzeme ile bu kadar...

Bu malzeme kalitesi ile kapasitesinin de üzerine çıkılıyor denilebilir.

Avni Aker'e böyle vedanın, Akyazı'ya merhabası nasıl olacak, merakla bekliyoruz!