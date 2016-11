Aranızda ne yaşıyorsanız yaşayın

Aranızda neler yaşıyorsanız yaşayın...

Ama bence Trabzonspor'u katmayın işinizin içine.

Sizler birbirinizi iyi tanıyorsunuz!

Adına "algı operasyonu" dediğiniz şeyi birbirinize karşı; etkili medya kalemlerinizle yıllardır nasıl yaptığınızı başta sizler olmak üzere cümle alem biliyor.

Sahadaki mücadeleniz kadar lobilerinizin faaliyetleri ile de şampiyon olmaya çalışıyorsunuz.

Hani "masa başı" denen işlere lobi deniyor ya futbolda, ondan bahsediyorum aslında!

Biliyorsunuz da ondan sarılıyorsunuz bu "algı" olayına her sıkıştığınızda...

Her kelimeniz hesaplı, her cümleniz planlı yapıldığı içindir size yapılanlara o gözle bakmanız...



***



En masum isyanı bile "operasyonel" addetmeniz bundan olmalı.

Önce kendi aranızda kavgalı olmaktan bir güzel, hormonlu besleniyorsunuz...

Sonra ne zaman şampiyonluk İstanbul dışına çıkacak korkusu başlıyor, asılıyorsunuz birbirinizin telefonlarına "Aman ha" diyorsunuz ,"bunlar da çok oluyor" diye de devam ediyorsunuz!

Herkes biliyor...

Trabzonspor'u işinizin içine katmayın bence!

Cumartesi günü tüm Türkiye'nin gözleri önünde bir filmin tekrarı sadece 'yeniden' izlendi...

Trabzonspor için sıradan bir geceydi, hepsi bu! Mağdurun hakkını aramasına bile tahammül edilmedi. Anında birbirinize mesajlara başladınız!

Trabzonspor'u işinizin içine katmayın bence!



***



Cumartesi gecesinin mağduru sanırsınız Trabzonspor değil!

Yok öyle!

Şunu net olarak yazalım şuraya; o gece Trabzonspor, bir kez daha, hakem marifetiyle saha da ezilmiş, ezdirilmiştir!

"10 kişi ile de yenerdik" demiş Beşiktaş kulübü başkanı... Doğru demiş başkan!

O Şenol Güneş ki 10 kişi ile, orada 2010-2011 sezonunda, hatta 1-0 da geri düştüğünde bunu başarmıştı...

Şenol hoca bunu yapabilirdi pekala...

Başkan bu konuda sonuna kadar haklı!

Ve Şenol Güneş hocama bir çift sözümüz olsun; o kadar da profesyonel olmayın artık!

Sizler yüzünden o renklere sevdalanan uşakların çocukları, uykularına ağlayarak dalıyor şimdilerde...

"Ben çalıştırırken çok çektim, her defasında önüm kesildi, şimdi de devam ediyor Trabzonspor'a kıyım..." Söyleyeceğiniz bu kadardı... Eminim Beşiktaş camiasından da büyük alkış gelecekti bu sözleri etseydiniz.

Zira bizler o gece Beşiktaş'ın hakkını, oyununu 'size' maç bitmeden, çoktan teslim etmiştik bile.