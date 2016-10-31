Unutmamalı

Çorum Belediye karşısında yaşananlar ve yaşatılanları gördükten sonra bu takımdan istikrar beklemek hayalcilik olurdu.

Trabzonspor kendi evinde, biri daha maçın başında olmak üzere iki penaltı atışı ile öne geçmesine rağmen galip gelemedi.

Daha önceleri geri düşünce bocalayan takım, bu kez iki kez öne geçip maçı koparamadı...

Bununla da kalmadı maçı kaybedecek kadar da zor durumlar yaşadı.

Haftalar geçti, ortaya bir takım çıkmadı...



***



Ersun Yanal'ı, oyuna kenardan agresif müdahaleler yaparak maçı neredeyse takımı adına kazanacak duruma getiren Hikmet Karaman'ın hamleleri de hamle yaptırmaya teşvik edemedi.

Ersun Yanal'ın bu tavrı kendisinin 1. Trabzonspor döneminde ki 3-0'lık Sivasspor mücadelesini hatırlattı.

O karşılaşmada da benzer bir anlaşılmaz uygulamaya imza atmış, oyuncu değişikliğine gitmemişti...

Hocanın konsantrasyon sorunu yaşadığını düşündüğümüz bu emareler hayra alamet değil.



***



Her iki kenardan, birbirinin benzeri iki pozisyonda gol bulan Leonard Kweuke'nin, maça damga vurması da bir teknik adam başarısı olarak kaydedilmeli.

Hikmet Karaman'ın daha bir yıl önce yaşanan bir problemden, büyük bir çözüm üretmesi önemli.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltılarda doğru karar verirken, birçok pozisyonda enteresan işlere imza atarak, puanını merak etmemize sebep oldu diyebilirim.

Ersun Yanal'ın müdahil olmadığı, adeta değişiklik yapmayı unuttuğu, orta sahanın neredeyse yorgunluktan maçı bıraktığı böylesi yağış altındaki karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Devre arasına kadar böyle dengesiz sonuçlara herkes hazır olmalı.