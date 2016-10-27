Rakip hafife alınmış

Cesaretinize gerçekten hayranım hocam...

Böyle bir onbir ve dizilişle sahaya nasıl çıkabiliyorsunuz?

Ne diyeceğiz bunun adına, yoksa rotasyon mu?

Yok artık!

Peki ama öyle bile olsa; kimi dinlendiriyoruz ki? Ve bunu neden yapıyoruz acaba?



***



Koymuşsunuz ön tarafa Muhammet Demir, Suk, Ramil üçlüsünü, iyi de hocam; bunlara o topu "al da at" kim diyecek ki?

Hadi geneli geçtim, Trabzonspor'un taraftarlarına yaşattıklarına hiç mi tesadüf etmediniz?

Koca camia yapılanıyorsa, sabır çekiyorsa, bir tane hedefi (Avrupa) o arada paketleyemiyorsa, yazık değil mi yönetimlere, taraftarlara?

Beni şaşırttınız...



***



Çorum Bld'yi hafife almışsınız belli oldu da, nasıl bir direkten dönüş yaşadığınızın farkında mısınız acaba?

Milli aralarda hazırlık maçları neden oynamadığınızı da sanırım hep birlikte anlamış olduk hocam?

Üç aşağı, beş yukarı yaşanacak sonuçlar buna benzer olacak, yıpranma süreniz daha da kısalacaktı.

Bu metodla cevabımızı almış olduk, ayrıca teşekkür ederim...

Çorum tribünlerine ve takımına da tebrikler, galip sayılır bu yolda mağlup!