Direniş

Gole kadar orta alanda oyunu dengeleyen, rakibinin saha ve seyirci avantajını kırmayı başaran Trabzonspor beklentilerin bir çoğunu terse çevirdi.

Castillo'nun adale sakatlığı sonrası oyundan çıkmak zorunda kalışı "Ersun Yanal'ın planlarını bozmuştur" diye düşünürken, üzerine bir de Bero'nun benzer sakatlıkla oyundan çıkması planları tamamen etkisiz hale getirdi.



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Hamle için kenarda düşündüğü her şeyi, plansız olarak devreye sokmak zorunda kaldı Trabzonspor. Golü koruma gayreti, direniş futbolu, karşılaşmanın geri kalan kısmına damga vurdu denilebilir.

Galatasaray takımı özellikle Bruma'nın yıldızlaştığı karşılaşmada gol için bir çok şeyi denemesine rağmen başarılı olamadı.

Onur'un kalesinde geçit vermediği, stoperlerin iyi iş çıkardığı, defansif anlamda minimum hata ile oynayan Trabzonspor, Yusuf ve Güray ile de topu istediği gibi ileri taşıyamadı.



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Favorisi Galatasaray takımının olduğu önemli bir karşılaşmada, Trabzonspor orta alanı topu tutmakta zorlansa da defans bloğunda önemli bir sınav verdi denilebilir.

Son saniyede Eren Derdiyok'un direkten dönen topunda dakikalar bitmişti ama maç bir türlü bitirilememişti Fırat Aydınus tarafından.

Trabzonspor çok çok önemli bir karşılaşmada, ezeli rakibi karşısında aldığı galibiyetle, nefes aldı, rahatladı.

Önemli bir eşikten geçildi. Bundan sonrası için daha sağlıklı düşünme, sakin kararlar alma dönemi de açılmıştır diye düşünüyorum.

Şimdi sükunet ve sessizlik zamanı...