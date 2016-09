Israr etmeli...

Trabzonspor camiasının büyük bir çoğunluğu sezona "sabır, istikrar, güven" temalı mesajlarla başladı. Gözlemim odur ki...

Adeta herkes yanında, yöresinde ve her türlü sosyal alanında olup; ağzını anında olumsuzluğa açan kim varsa uyarma konusunda büyük bir hassasiyet içerisinde.

Büyük bir çoğunluk sıkıntılı süreci atlatmak, o eşikten bir an evvel geçmek için yapılacak başka bir şeyin de olmadığının zaten farkında. Tuhafıma giden bir durum var sezon başından itibaren ama...



***



Herkesin aksine, Trabzonspor'un hocası biraz sabırsız mı ne? Onun da sabırlı ve sakin olması gerekmiyor mu? Biraz fazla etkileniyor olabilir mi? Sorun, geçmişte yaşadığı farklı Trabzonsporlu tepkileri mi?

Yine, yeniden yaşamamak için...

Aceleci davranıyor olabilir mi? Mesela taraftarlar yönetimin oluşturduğu bu sisteme sabırlı ve sonuna kadar destek...

Yine mesela yönetim hocanın oluşturduğuna aynı şekilde... Ya hoca? Üzerindeki baskı azaldıkça, yükü hafifletildikçe geriliyor mu ne?



***



Mesela...

Kasımpaşa maçında neredeyse hepimiz yazılarımızı "sabır ve istikrar" üzerinden hazırlarken, sosyal medya hakeza o şekilde reaksiyon vermişken; Ersun Yanal'ın takımını adeta yerden yere vurması dikkatimizden kaçmamıştı.

Sonra da ilk mağlubiyette bozdu çalıştığı sistemi. Erken olmadı mı bu vazgeçiş?



***



Ersun Yanal elindeki eski-yeni oyuncularla iyi-kötü bir hazırlık dönemi geçirdi.

Denedi, yanıldı, yeni şeyler denedi ve hazırlık dönemindeki anlayışla da sezona başladı. Üç puan geldi, hazır görüntüsü vermedi ama galibiyetle başlayarak önemli bir iş gördü. Alabileceği karşılaşmada Gaziantep'e yenilince oyuncu bazlı değişim yerine tamamen sistemi değiştirmeyi yeğlemesi ne anlama geliyordu?



***



Israr etmeli Ersun Yanal... Paniklemesini gerektiren bir durum söz konusu değil!

Kafasında geçmiş dönemlerde yaşadıkları varsa bir an önce bu düşüncelerden sıyrılmalı.

Sabırlı olmalı, istikrarlı olmalı...

Sonsuz kredi verilen ve birçok dersin geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle alınmış olduğu böylesi bir sezonda kafalarda soru işaretleri oluşturup yönetimini de zor duruma düşürmemeli.