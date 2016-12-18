Kazanmak mı kaybetmek mi?

Öncelikle hain terör saldırısı ve şehitlerimiz nedeniyle tüm ülkemizin başı sağolsun, başımız sağolsun diyelim. Bu yüzden maçları da bir görevden öteye asla gönül rahatlığı ile izleyemiyoruz.

Bir tarafta kazanmak, diğer tarafta ise kaybetmemek için mücadele eden iki takım sahada. Başakşehir'in ligde namağlup olmasının asla tesadüf olmadığını ortaya koyduğu performansla anladık.

Kolektif, çabuk ve rakibi şaşırtan oyunu izleyenlere de zevk veriyor.

Rakibine karşı tüm ikili mücadeleleri neredeyse kazanan ekip oldular. Futbol için yaşlı sayılmasına rağmen Emre, takımının orta sahasını çok iyi yönetiyor.

Attığı kontra paslarla hem kendi takımını açıyor hem de rakibin savunmasını müşkil durumlara sokuyor.

Trabzonspor'a gelince. Bordo-mavili takım kötü mü oynadı? Hayır, fakat rakibine karşı da galibiyeti hak edecek bir üstünlük ortaya koyamadı. En iyi tarafı rakibin oyun taktiğine karşı mukabil taktiğe geçişte yediği gole kadar başarılı idi.



Trabzonspor iyi oynadı

Yedikleri gol ise binde bir başa gelen cinsten bir pozisyon sonucuydu. Golü atan Visca'nın vuruş kabiliyetini de görmezlikten gelemeyiz. Bu golden sonra bordo-mavililer rakibini baskı altına alırken, Başakşehir skoru korumak endişesinden olsa gerek bir miktar oyundan düşmüştür. Abdülkadir ve Castillo'nun oyuna dahil olması ve Mehmet'in ileri dönük oyunu Fırtına'ya bir miktar hücumda avantaj sağladı.

Ersun hoca; Abdülkadir ve Castillo'yu daha önce sahaya sürseydi belki de en azından beraberliği görebilirdi.

Bundan böyle genç oyuncular Abdülkadir ve Yusuf'un daha sık oynatılmasını bekliyoruz. Trabzonspor'un ofansif anlamda bir miktar etkisiz kalmasının başlıca sebebi, ilk hamlede yenilmemeyi düşünmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Oyunu daha ziyade kendi savunma hattının hemen önünde kabul etmiş olması bunun en önemli faktörüdür. Trabzonspor'un mağlup olmasına rağmen oyun performansının daha üst seviyelere çıktığını da söyleyebiliriz.