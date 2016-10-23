 Ve sonunda – Necmi Perekli – Fotomaç
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HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ve sonunda

    Bu galibiyet elbette İstanbul'da uzun zamandan beri derbilerde galibiyet yüzü göremeyen bordo- mavili ekibe derin bir nefes aldırdı. Bu kazanım ayrıca Trabzon'da taraftarın düştüğü mevcut gerilimin de bir nebze havasını indirmiş oldu.
    Maça iyi başlayan taraf bordo-mavililer oldu. Sanırım G.Saray son haftalarda kötü giden 'u çantada keklik görmüş olacak k maça gevşek, kaygısız ve etkisiz başladı.
    Rakibin bu zaafından yararlanan Trabzonspor, maçın gidişatını 17. dakikada N'Doye'un ayağından kazandığı golle değiştirdi. Trabzonspor'un golü attıktan sonra uyguladığı savunma konseptini hiç kimse ezikliğe bağlamasın.
    Zira futbolun konjonktürü içerisinde bu denli sistem de vardır. Bu sistemi de bordo- mavilli ekip fevkalade akılcı ve yerinde hamlelerle attığı golü muhafaza etti.

    ONUR MÜKEMMELDİ
    Savunma şu ana kadarki en iyi performansını ortaya koydu. Özellikle Durica savunmayı toparlayıp panikletmeden rakip akınlarını kesmeyi bildi.
    İki yan bek Zeki ve Mustafa da savunma anlayışı içerisinde çok başarılı gözüktüler.
    Trabzonspor orta sahası ise hem rakip akınlarını zamanında kesti hem de zaman zaman ileri çıkarak G.Saray savunmasına zor anlar yaşattı. Onur'un da son haftaların en başarılı maçını oynadığını da belirtmek isterim.
    Neticede Trabzon geçen haftadan ortaya koyduğu iyiye doğru gidişatın ve maça asılmanın semeresini 3 puanla aldı.

    • Necmi Perekli Necmi Perekli
      1. 23 Ekim 2016, Pazar
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