İnanç yok ki

Trabzonspor neden üst üste kaybediyor? Bunu düşündüğümüzde ortaya çıkan durum; sahada gördüğümüz tertiple ortaya konulmak istenen sistemle rakip takımlara üstünlük kurmak mümkün değil.

Çünkü bu takımı teşkil eden futbolcuların oyun tarzları, stilleri, yetenekleri ve performansları, Ersun hocanın sahaya yansıtmak istediği sistemin üstesinden gelecek çapta gözükmüyorlar.

Bu takım sahada belki kazanmak için gönülden savaşıyor ama sahaya konan oyunun formatı bu niyetlerini ortaya koymalarını engelliyor.

Böyle giderse her takımı yenmek zorlaşır.

Ancak galibiyetler geçen hafta olduğu gibi tesadüf gollerle gelebilir.

Öncelikle Trabzonspor savunma mantığından yoksun. İkili mücadelelerin yüzde altmışını kaybeden bir ekibin, orta sahası da olmayınca savunmasının da bir değeri olmuyor.

Mücadele gücünden yoksun olan bir takım hangi moral ve güçle rakibi sindirip pozisyon bulacak ve gol yapacak?



BİZ NE KALECİLER GÖRDÜK

Hadi canım sizde, bu oyunla mı galip geleceğiz. Olmayacak iş. Zira bir takım sahaya çıktığında önce kendisi sonra da taraftarı galibiyete inanıp takıma güvenecek.

Sormak isterim, sizler bu takımın sahaya çıktığı zaman galip geleceğine inanıyor musunuz?

İnanılmayan bir gayenin tahakkuku da olur mu? Kaleci Onur'un hadi diyelim ki yediği ilk üç golde "Kaleci ne yapsın" dedik.

Peki bir kaleci önündeki savunmayı, arkadaşlarını ikaz edip rakibin bulunduğu yeri görüp uyarmaz mı?

Onur'un bu takıma artık bana göre kaptan ve kaleci olarak hiçbir katkısı kalmamıştır.

Bizler takımını ve savunmasını çekip çeviren nice kalecilere şahit olmuştuk.

Karabükspor'a gelince...

Takdir etmemek mümkün mü.

Artık kel gözükmüştür, radikal tedbirlerin şimdiden alınması şart.