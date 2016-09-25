 Stres gitti – Necmi Perekli – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Stres gitti

    Bu denli stresli ve baskı altında olan bir takımdan böyle kritik bir maçta iyi ve mantıklı hatta göze hoş gelen bir beklemek haksızlık olurdu.
    Zira 'un maç öncesinde şehirdeki havası 'Bu maçı alamazsak; yandı gülüm keten helva' durumundaydı.
    Şimdi sormak isterim; bu şartlar altında siz futbolcu olarak sahaya çıktığınızda rahat ve düzenli bir futbol oynayabilir misiniz? Bunlar futbol literatüründe olan ve göz önüne alınması gerekli faktörlerdir.
    Şimdi gelelim oyunun mümkün olan yorumuna; baştan bordo-mavili ekibin futbol adına ortaya bir şeyler koyduğunu söylemek de mümkün değil.
    Fakat bunun böyle olacağını ve sebebini açıklamıştım.
    Oyunda ne rakibin ne de Trabzonspor'un belli bir pozisyonu olmadı.
    Bir pozisyonda kafa ile Okay'ın atamadığı gol var ki yayıncı kuruluş da yokluk içerisinde ne yapsın? Bunu tam dört kez gösterdi.

    DUYGU PATLAMASI NORMAL
    Gelelim oyunun ikinci yarısının son bölümüne; Trabzonspor bu bölümde arada bir baskı kurdu ama şuursuzdu bu ataklar. Ha zaten bu denli bir hava altında oynanan maçta da şuur beklemediğimizin altını çizelim.
    Trabzonspor'a güzel oyun değil üç puan gerekliydi. Yusuf'un attığı gol ilaç gibi geldi.
    Yusuf'un attığı gole gelelim; öyle bir zor açıdan ağları buldu ki bu gol sonrası oyuncuların, kulübenin ve tribünün coşması olağandı. Müthiş bir duygu patlaması yaşandı.
    Zaten Trabzonspor'a futbolun güzelliklerinden çok ağlarla buluşan ve üç puanı getiren gol ve aksiyon gerekliydi.
    O da son anda oldu.
    Temennimiz bu son anda gelen galibiyetten ders çıkarıp, kendine gelip, bundan böyle oynayacağı maçlarda daha dengeli ve şuurlu futbol oynamasıdır.

    • Necmi Perekli Necmi Perekli
      1. 25 Eylül 2016, Pazar
      1. SMS: NPE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Necmi Perekli'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        NPE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Necmi Perekli - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü