Trabzonspor’u geri istiyorum

Trabzonspor kötü gidiyor.

Bu gidişat hiç de iç açıcı değil.

-Bu kötü gidişe kim dur diyecek?

-Bu kötü gidişata nasıl fren konulacak, onu da merak ediyorum.

-Bu oyuncular nasıl ve ne gibi tedbir alınarak sahada futbol oynayabilir hale gelecek?

-Yönetim halen daha transfer derdinde.

Oysa bu gemi battı batıyor.

-Savunma su alıyor, forvet uyuyor, orta sahayı gören de beri gelsin.

-Söylediklerimde bir tek yalan ve yanlış var mı?

-Teknik ekibimiz bunca umutlarla transfer edilen bu oyuncularla bir sistem arayışını halen sürdürüyor. Ne zaman bu arayış bitecek? Milyon euro'larla transfer edilen bu adamlar ne zaman top oynayacak?

Doğrusu merak konusu...

-Peki bizim büyük umutlarla ve sansasyonel deyimlerle kurulup kulübün tepesine oturtulan scout ekibimiz bula bula bu oyuncuları mı buldu?

-Rakip oyuncular topla koşuyor; bizimkiler peşlerinden onları topsuz koşup yakalayamıyorlar.

Bu mu bizim futbolcularımız?

Bunlar mı Türkiye liglerinin tozunu attıran bordo-mavili formayı taşıyacaklar?

-Aldığı parayı, giydiği formayı, futbolculuk raconunun hak ettiği itibarı ve iltifatı hak eden tek oyuncu varsa söyleyin.

-Eskiden, değil çok yakın geçmişlerde sadece üç büyüklere maç verip başımızı öne eğerdik; şimdi ise Türk futbolu literatüründe esamesi dahi okunmayan takımlar bizi sıraya tuttular.

-Yukarıdaki söylemimizin yanlış anlaşılmaması adına Alanyaspor'un ortaya koyduğu futbol kalite ve kapasitesi ile hocası Hüseyin Kalpar'ı da özellikle takdir etmek boynumuzun borcudur.

-Bu gidişatın devamı halinde bu takımın dipte oturup kalması asla sürpriz olmayacak bir gerçektir, demedi demeyin