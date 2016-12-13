Çok da korkutucu değil

Zorlu bir gruptan lider olarak çıkan Fenerbahçe, olası bir orta saha transferiyle daha da iddialı olacak. Krasnodar, lig maçlarına başlamamış olacak. Bu da sarılacivertliler için bir avantaj.

Krasnodar, Schalke'nin lider bitirdiği grubu ikinci sırada tamamladı.

İlk iki maçında önce deplasmanda Salzburg'u ardından evlerinde Nice'i yenerek başladılar. Sonra sadece 1 beraberlik alabildiler. Şu müjdeyi de vermek lazım. Krasnodar kenti, Rusya'nın güneyinde. Bu yüzden iklim şartları korkulduğu kadar kötü olmayacak. Şubat ayında ortalama sıcaklık 7 derece.

Takımda Ari, Izmailov, Mamayev gibi tecrübeli isimler var.