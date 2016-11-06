 Beşiktaş ne yaptı? – Mert Aydın – Fotomaç
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    06 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş ne yaptı?

    Şenol Güneş, bir yandan Aboubakar'ı birinci santrfor yapmak istiyor ama bir yandan da Cenk'i kesemiyor. Halbuki geçen sezon hem Gomez attığı gollerle kendini kabul ettirmişti hem de Cenk sonradan oyuna girmeyi kendisine bir zul olarak görmüyordu.
    Şimdi farklı. Cenk oynamadıkça futbolunda düşüş var. Hoca, ikisini de 4-4-2'ye benzeyen ama öyle olmayan bir sistem içinde oynatmaya çalışınca işler karışıyor.
    Trabzon gibi taşları oturtamamış bir takıma karşı kolayca 2-0'ı buldu Beşiktaş.
    Ne var ki ikinci vitesten birinci vitese inince gelsin pas hataları gelsin Trabzonspor atakları. Bordo-mavililer, Tolgay'ın hatalarını, Oğuzhan'ın henüz hazır olmamasını en iyi şekilde değerlendirdi. En sonunda Rhodolfo'nun hatasını Yusuf değerlendirdi.
    Aboubakar, bu golden hemen önce kaçırdığı golle maçın bitmesini engelledi.

    Q7 kırmızı kart görmeliydi
    İkinci yarı başında Beşiktaş'ta değişen bir şey yoktu. 10-15 dakika boyunca Trabzonspor, iyi pozisyonlar üretti. Sonrasında yorgunluk başladı. İki takım da düzensiz ve orta sahaların kolay geçildiği bir oyuna döndü. Bu, Beşiktaş'ın alışık olmadığı bir oyun. Son 15 dakikada siyah-beyazlıların tek hücum formülü topu Quaresma ile buluşturmaktı.
    Penaltılar, fauller anlık kararlardır. Sana göredir, bana göredir. Ama Quaresma'nın Yusuf'a yaptığı hareketin izahı yok. Mete Kalkavan'ın yakınındaki bu pozisyona faul vermesine rağmen kırmızı kart göstermemesi büyük bir hataydı.

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 06 Kasım 2016, Pazar
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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