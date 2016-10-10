Ne hakla?

Arda oynamış, Arda oynamamış.

Santrforsuz sahaya çıkmışız, santrforla sahaya çıkmışız.

Pas yapmışız, pas yapmamışız. Fizik olarak ezilmişiz, fizik olarak ezilmemişiz.

Fatih Terim çok maaş alıyormuş, Fatih Terim çok maaş almıyormuş. Detaylarda kaybolacağız yine. 330 bin nüfuslu bir ülkenin milli takımı 2 yıldır bizi yerden yere vuruyor.

Anlayanlara ders veriyor. Biz ise bunu bile "Romantikler ha ha ha" deyip anlamazlıktan geliyoruz.

Abdullah Avcı'yı elleriyle boğanlar şimdi dilleriyle onu övüyorlar. Hep ezberlerimizi, artık dünyada kimsenin kullanmadığı çirkin klişeleri futbolun gerçekleri sanıyoruz.

Kurtuluşu sistemlerde değil kişilerde arıyoruz. Baba-oğul, abi-kardeş döneminin bittiğini anlayamıyoruz. Klopp, Guardiola, Mourinho, Conte, Tuchel, Favre nelerle uğraşıyor biz nelerle uğraşıyoruz?

Teknik adamlarımız nelerle uğraşıyor?

Ligimizde faul ortalamaları neden yüksek?

Bunları kafaya takmıyoruz. Futbol nereye gidiyor haberimiz bile yok. Haberimiz olsa da kimin umurunda?



FEDERASYON MU, HOCA MI?

Sonra gidip futbol aklı üreten, hem de sınırlı kaynaklarla sistem kuran, harika bir futbol takımı, harika bir basketbol takımı ve harika bir hentbol takımı oluşturan İzlanda'yı geçeceğiz öyle mi?

Elimizdeki en iyi futbolcuların teknik direktörle kavgasını uzaktan izleyen federasyonla mı yoksa bir türlü çağdaş oyuna ve futbolcu yönetimine alışamayan bir zamanların parlak teknik direktörüyle mi?

Ya da bizim gibi dünya gerçeklerinden kopmuş, müptezelliği reyting ve para olarak gören bir spor medyasıyla mı? Ne hakla sevgili okuyucular? Ne hakla?