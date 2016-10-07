Birlik beraberlik

Fatih Terim önceki akşam bir basın toplantısı düzenledi.

İyi hazırlanmış bir metin okudu. Mesajlarını berrak bir şekilde kamuoyuna sundu. Ne var ki dün akşam sahaya çıkan Türk Milli Takımı hiç de iyi düşünülmüş bir 11'le sahada değildi.

Cenk ve Enes'in birlikte ve hatta birbirine çok yakın oynatılması, Hakan Çalhanoğlu ve Emre'nin 4-4-2 kanadı niyetine sahaya sürülmesi, oyunu Ukrayna'ya verdi.

Caner'in verdiği boşluklar, Ömer- Hakan Balta ikilisinin uyumsuzluğu 0-2'ye getirdi maçı.

İlk yarının sonunda Emre'nin driplingleri seyirciyi ve takımı havaya soktu. Biterken Çalhanoğlu'nun cillop ortasında Ozan, golünü attı.

Devreyle yapılan iki değişiklik, denge anlamına geliyordu. Ama açılırken rakibe pozisyon da verdik.

70'ten sonra Çalhanoğlu, oyuna tam anlamıyla damgasını vurdu. Cenk'in direkten dönen topu bir sinyaldi.

Nitekim penaltı da kısa sürede geldi.

Sonrasında galibiyet için uğraştık ama olmadı.

Maçın senaryosunu düşündüğümüzde beraberliğe sevinmek durumunda kaldık. İzlanda deplasmanında, rakibin sallantılı form durumunu düşündüğümüzde galibiyet bekleyeceğiz.

Ama en önemlisi o maça en doğru şekilde çıkmalıyız.

İkidir geriden geliyoruz.

Ancak bu her zaman olabilir mi? Artık çöpe atılacak 45 dakikamız yok.