Fırsatı tepti

Dün gece Beşiktaş'ın Dinamo Kiev karşısına çıkan kadrosunda dikkatleri çeken üç konu vardı.

Birincisi; sol tarafta Caner ile Adriano'nun arkalı önlü oynamasıydı.

Hepimizin düştüğü bir yanılgı var; hücuma yönelik kenar beklerinin önde de oynayabileceğini hayal ediyoruz.

Dün geceki maçta bir kez daha görüldü ki Caner ile Adriano'nun beraberliği Beşiktaş'ın üstün oynadığı dönemde ikinci golü bulmasını engelleyen unsurlardan biriydi.

Beşiktaş, Adriano'dan yararlanamadığı gibi o bölge Dinamo Kiev için önemli bir atak noktası oldu. Oradaki boşluğu doldurabilmek adına Tosic kendini harap etti. Böyle bir atağın devamında Tosic'in yaptığı faul konuk takım Dinamo Kiev'in golünü getirdi.

İkinci olarak; Atiba'nın yanında Tolgay'ın oynaması teknik direktör Şenol Güneş'in önemli seçimlerinden biriydi. Tolgay bir kritik hatası dışında çok fazla sırıtmadı. Ancak Gökhan İnler etkisi de yaratamadı.



TALİSCA SİNDİ KALDI

Üçüncüsü de;Talisca'nın önde oynaması bir diğer ilginç noktaydı. Brezilyalı maçın ilk bölümünde araya koşular yaparak ve Aboubakar'ın yanına ikinci bir santrfor gibi girerek maça damga vuracakmış gibi göründü.

Ne var ki ilerleyen dakikalarda Dinamo Kiev'in tatlı sert oyunu karşısında o da sindi.

Quaresma nefis bir frikik golü attı.

Ama ikinci yarıda kaçırdığı gol belki de maçın dönüm noktasıydı.

Beşiktaş eline kadar gelen bu maçı kazanabilseydi müthiş bir avantaj elde edecekti. Napoli ile peş peşe oynayacağı iki karşılaşmadan en az üç puan çıkarmak zorunda. Ama işin puan kısmını bir yana bırakırsak şunu net olarak söyleyebiliriz ki Şenol Güneş'in kafası daha da karışacak.