Goller kaçınca

Dick Advocaat'ın sahaya sürdüğü Fenerbahçe 11'inin özelliği boş alan bulduğunda şakır şakır akması rakip kaleye. Geçen hafta Kasımpaşa'nın yaptığı hatayı tekrarlayan Gaziantepspor, ev sahibinin maçın ilk yarısında pozisyon üstüne pozisyon yakalamasına davetiye çıkardı.

Ama şunu özellikle ifade edelim. Rakibin bu hatasına rağmen Fenerbahçe'de iyileşme sinyallerini küçümsememek gerekiyor. Emenike gibi kaybedildiğine inanılan bir oyuncu, yeniden doğmuş gibi. Volkan Şen, boş alan bulamadığında rakip eksilterek bunu üretiyor.

Lens, ligimizin asist krallığına şimdiden aday. Oyun zekası çok yüksek. Ancak bu kadar boş alan bulunan 45 dakikadan sadece 1 gol çıkarabildi Fenerbahçe.

Volkan'ın, Ozan'ın kaçırdığı goller, rakibe hayatta kalma şansı verdi.



İKİNCİ YARIDA YORULDULAR

Ne oldu ikinci yarıda? Fenerbahçe yorulmaya başladı. Takımın boyu uzadı da uzadı. Orta sahalar kolay geçilmeye başlandı. İsmail Kartal'ın ikinci yarı başındaki Angan hamlesi işe yaradı ve bir anda oyun dengelendi. Gaziantep atakları yavaş yavaş Fenerbahçe için sinir bozucu olmaya başladı. Zaten tribünlerin dolmaması ve olanların da oyundan kopmaya başlaması takımı iyice uyku durumuna soktu. Ghilas'ın golü gerçek anlamda bir soğuk duştu Fenerbahçe için...

Ezeli rakiplerinin puan kaybettiği hafta sonunda beraberlik acı verici olacaktı.

Ama bir başka yeniden doğan adam Josef, 3 puanı getirdi. Fenerbahçe kazandı ve puan farkını azalttı. Ancak hafta içinde Feyenoord ve sonrasında Osmanlıspor, Advocaat'ın gerçek anlamda sınavları olacak. Ligin en iyi ve en formda takımlarından birisi Osmanlıspor ve onların en sevdiği ortam da rakiplerin takım boyunun uzaması. Eğer Fenerbahçe takımı, Ankara'dan 3 puan çıkarabilirse tüm kamuoyunu iyi takım olduğuna ikna edecektir.