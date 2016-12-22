Coşkusu yok

Riekerink, karşılaşmadan sonra "Kazandık, mutluyum ama oynanan futboldan hiç memnum değilim" dedi...

Galatasaray, Bursaspor maçından bu yana zaten iyi oynamıyor. Kazanırken de beraber kalırken de coşkulu, arzulu bir futbol sergilemiyor. Riekerink'in Galatasaray'a sezon başından bu yana oturtmaya çalıştığı pas oyunu yüzünden futbolcular sadece top ayaklarındayken oynamaya çalışıyor.

Rakibi ısırmıyorlar, pres yapmıyorlar.

Tuzlaspor karşılaşmasında da bunu çok net gördük.

Tuzlaspor alanları daraltarak, kompakt oynayarak, bazen de önde baskı yaparak Galatasaray'ın organize olmasına izin vermedi. Kazanmaya ihtiyacı olan Galatasaray risk aldığında Tuzlaspor kontrataklarla Cenk'in kalesini tehdit etti. Bruma, Linnes, De Jong ve Semih sorumluluk alarak ciddiyet içinde oynadılar. Galatasaray'ın kadrosunun darlığı yüzünden teknik direktör Jan Olde Riekerink, oyuna sadece Sneijder'i alabildi.

Haftada bir maç yapan, Avrupa Kupaları'nda yer almayan Galatasaray'da nasıl bu kadar çok sakatlık yaşanıyor şaşırıyorum. Ya antrenmanlar yetersiz ya da oyuncular iyi çalışmıyorlar, kendilerine iyi bakmıyorlar.