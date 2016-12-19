Riekerink hata yaptı

Basın toplantısında "Osmanlı'yı iyi analiz ettik" diye hava atan Riekerink dersine falan çalışmamış... Osmanlıspor, 10 tane net pozisyon buluyorsa bu Galatasaray'ın oyun felsefesinin doğru olmadığını gösteriyor. Eğer Riekerink doğru analiz yapabilmiş olsaydı ve Osmanlı'nın Ankara'daki Avrupa maçlarını izleseydi Galatasaray asla oyunu geniş alanda oynamazdı. Alınan 1 puan Galatasaray ve Riekerink için mucize ötesinde bir kazanımdır..

Galatasaraylı oyunculara ve Riekerink'e bazı sorularım var:

1-Erzincan'da soğuk havada ve buzlu zeminde G.Saraylı oyuncular yeterince pas yapamadığı gibi hücumda da organize olamamıştı. Geçen yıl Mustafa Denizli döneminde Ankara'da benzer ortamda Sneijder, Selçuk, Balta başta olmak üzere çok oyuncu oynamıştı.

Buzlu zemin için hiç mi önlem alınmaz? Osmanlısporlu oyuncular zeminde hiç kaymadı hep ayakta kaldı.

G.Saraylı oyuncular ise patinaj yaptı..

Bugünün teknolojisinde böyle ayakkabı seçimi mi yapılır?



Adam eşleşmeleri yanlış

2-Yasin golü attı, üstüne yattı. Geriye gelmediği gibi bir tane Osmanlısporlu oyuncuyu çalımla bile geçemedi. Değişiklik için bu kadar beklemek yanlıştı.

3-Carole pozisyon almasını bilmiyor ve alanını unutuyor.. Webo'nun attığı iki golün ortası da Carole'un bölgesinden geldi. Özellikle Vrsajeviç yaptığı bindirmelerle Carole'u perişan etti. Riekerink maçı okuyan hoca olsaydı önlemini çoktan alırdı. Maalesef alt yapıdan hoca yaparsan maçı da böyle okur.

4-Riekerink "Adam adama değil, alan savunması yapıyoruz" diyor ama Mehmet Batdal'dan sonra Webo da ilk kafa golünü Sabri'nin üzerinden vurarak attı.. Böyle eşleşme mi olur! G.Saray savunması nasıl duracağını ve kim kimi alacağını bilmiyor çünkü çalışmıyorlar.

Bilselerdi Osmanlı'nın en kafacı golcüsü Webo'ya kafa vurdurmazlardı.

G.Saray'ın en iyileri olarak yine inanılmaz "6 net" kurtarış yapan Muslera ile Yasin'e mükemmel gol attıran ve maç boyu kazanmak için didinen Bruma ön plana çıktı.

Kasımpaşa'da vitrine çıkan oyuncular G.Saray'a geldiğinde defolu gibi oluyor.

Eren gibi güçlü, kuvvetli, boylu poslu bir oyuncu Donk gibi hızlı bir iniş yaşıyor..

Golcü kimliği olan Eren ilk yarı girdiği iki pozisyonu harcadı. İlkinde soluyla şutlaması gereken topa "Pis burun" yapması ayıptı..

Öneri; Ahmet Gökçek, TFF yönetim kurulu üyesidir ve bir futbol gönüllüsüdür.

Avrupa'da destan yazan Osmanlıspor'a ısıtması olmayan zemin yakışmıyor.