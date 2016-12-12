Bu nasıl söz?

Duygularımızın donduğu, yüreğimizin dağlandığı, kanımızın çekildiği hain bir saldırı yaşadık.

Ülke olarak üzüldük. Ateş düşen yuvaların feryatlarına gözyaşlarımızla ve dualarımızla destek olmaya çalıştık.

Şehit olanlara Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Türkiye'yi bölmeye çalışanlara, bizi birbirimize düşürmek için plan yapanlara asla teslim olmayacağız.

Güçlü devlet yapımızla bu oyunu bozacağız.

Selçuk, Sneijder ve Hakan Balta takımla bir toplantı yapıp, "G.Antep, Osmanlı ve Alanya maçlarını kazanmalıyız" diye sözleşmişler. Bu nasıl söz vermek?

İlk yarı G.Saraylı oyuncular isteksiz, coşkusuz ve ciddiyetsizdi. Haftada bir maç oynayan oyuncuların rakip kaleye gidecek halleri yoktu. G.Saray'ın sahadaki "İsyankar ruhu" Bruma'ydı. Portekizli yıldız soldan yaptığı bindirmelerle gol atmak ve attırmak için çırpınıp durdu. Zaten G.Saray'da insanı heyecanlandıran tek futbolcu Bruma... Sneijder gücünün yettiğince çalıştı. Bir Melo olmasa bile sahanın her yerine basan De Jong çalışkanlığıyla ön plana çıktı. Kaptan Selçuk etkili pas oynamada konusunda başarılıydı ve telaş yapmadan arkadaşlarına isabetli toplar kullandı.

Rikerink'in ikinci yarı Linnes'in yerine aldığı Sabri G.Saray'ın sağdan hücuma verimli çıkmasın sağladı. Sabri'nin top tutması ve ayağa pas oynaması Podolski'nin oyununu da yükseltti.



Eren Derdiyok tükenmiş

Haftada bir maç oynamasına rağmen G.Saray'ın fiziksel gücü o kadar etkisiz ki; oyuncular bir devrelik güçlerini TT Arena'da özellikle ikinci yarı taraftarlarının yoğun olduğu tarafta saklıyorlar.

Bruma, Sneijder ve Yasin'in hazırladığı pozisyonlarda başta Podolski ve Eren inanılmaz golleri harcadılar. Rekabet ortamının olmaması Eren'i zihinsel olarak tembelliğe itmiş. Eren bir metreden gözü kapalı atacağı golleri, "Tükenmişlik" yüzünden kaçırdı.

Kasımpaşa maçında Bruma'ya pas atmayan Yasin gecenin en çalışkanı ve takıma en çok yardım edip pas veren oyuncusuydu. Yasin üç gole imza atarken özellikle Bruma ile yaptığı pas alış verişleriyle göz doldurdu. G.Saray, Osmanlı maçında bu kadar geniş alan bırakarak oynamamalı.

Neden? Çünkü savunmanın göbeğinde uyum yok.

Serdar-Balta birbirini tamamlamıyor ve çok pozisyon hatası yapıyorlar.