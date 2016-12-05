Manken challenge!

Galatasaray, Podolski ile golü erken bulduktan sonra anlamsızca "1-0'ın üzerine yatalım" moduna girdi. Maçı takip eden Galatasaraylılar herhalde maçı öfkeyle ve tırnaklarını yiyerek izlemişlerdir.

Başkan Dursun Özbek, Alp Yalman ve Levent Nazifoğlu bu takıma transfer yapmadan önce kaybolan G.Saray ruhunu geri getirsinler.. Kazanılan üç puan Allah'ın G.Saray'a "Yürü ya kulum" hediyesidir.. Podolski'nin yorulduğu, Sneijder'in koşmaktan dilinin çıktığı, savunmanın ve göbeğin delindiği anlarda oyuna müdahale etmeyip, son 5 dakikada Linnes, Eren ve Josue'yi oyuna almanın nedenini yönetim Rikerink'e mutlaka sormalıdır.

Ne yazık ki; Riekerink kenarda "manken challenge" gibi duruyor.

Yasin pas vermiyor, top kaptırıyor gol yedirtiyor Riekerink bırak oyundan almayı ikaz bile etmiyor..

Oyuncuların isyanlarından sonra Riekerink dağılmış ve otoritesini yitirmiş. G.Saray mucizesinde yine Bruma ile Muslera'nın imzası vardı.

Bruma, Carole'un estetik pasını inanılmaz bir makas vuruşla gol yaptı.

Bruma'nın topu kontrolü ve çabuk vurması mükemmeldi. Adem'in penaltısını Muslera kurtarmadan önce gözlerini kapatıp tam konsantre oldu ve doğru köşeye yattı.



Topu Bruma'ya vermedi

G.Saray mucizevi üç puanı almasaydı ben yönetim olarak tüm faturayı öncelikle Yasin'e keserdim. Neden mi? Yasin de bir Bruma kıskançlığı var. Bunun izlerini Dersimspor maçı sonrası, "Ben solda daha iyi oynuyorum.

Ne var, Bruma da sağda oynasın" yorumuyla yapmıştı. O Yasin ilk yarı gördüğü halde ayağındaki topu Bruma'nın koşu yoluna bırakmadı.

Yine o Yasin ikinci yarı sağdan bindirdi, Bruma arka direğe boş koşu yaptı ama şut attı pas vermedi.

Üstelik penaltı öncesinde Kasımpaşa hücumuna dönen topu da Yasin fantezi yapmak isterken rakibe kaptırdı.. Yine o Yasin ilginç bir şekilde Bruma'nın attığı golden sonra fotoğrafa girmek için koşup sevince katıldı!