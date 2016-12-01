Tükenmiş!

Deveye, "Neden boynun eğri?" diye sormuşlar. Deve de, "Nerem doğru ki..! demiş.. G.Saray'ın Elazığ önündeki kadro yapısı, oyun şekli ve oyuncuların ruh halleri "Deve" örneğine tıpa tıp benziyor. İlk eğrilik Riekerink'in tercih ettiği 11'di. Kupa'daki Elazığspor maçı oysa oynamayan oyuncular için büyük fırsattı.. Ama Hollandalı hoca bu şansı doğru kullanmadı. Galatasaray'ın ligde, üçü İstanbul'da biri Ankara'da 4 maçı kaldı. Alınacak 12 puan Galatasaray'ı zirve yarışının içinde tutar. Maç eksiği olan De Jong yerine Bursa maçının iyilerinden olan ve dinlendirilmesi gereken kaptan Selçuk'la başlamak anlamsızdı. Carole'ün yokluğunda sol bekte başarılı olan Linnes'i düşünmemek hataydı.

Riekerink'e sormak lazım; Afrika Kupası'na gidecek savunmadan kestiğin Chedjou'yu oynatmak doğru muydu?

O Chedjou kafaca tükenmiş olacak ki; maçta hiç yoktu, müthiş hatalar yaptı.

Özellikle ikinci yarı Elazığ forvetleri eğer son vuruşlarda dengeli olabilseydi Galatasaray maçı kesin kaybederdi. Afrika'ya mı yoksa Fransa'ya mı gider bilemem ama Chedjou'nun tükendiğini görememek Riekerink'in eksikliğiydi. Ayrıca maç oynaması gereken Serdar Aziz'in güçlenmesi gerekçesiyle kadroya alınmaması şaşırtıcıydı.

Serdar'ın bence gücü yerinde sadece maç eksikliğini gidermeye ihtiyacı var.



Transferin defosu

Elazığspor ikinci yarı Galatasaray'ı kanatlardan fena hırpaladı. Transferin defosu olan Cavanda hücumdan geriye çabuk gelemedi. Carole hücumda etkiliydi ama savunma yine zaafları vardı. Riekerink bence Linnes'i arkada Carole'ü önde kullanmayı diğer kupa maçlarında düşünmeli.

Yasin ve Sinan ikilisi takım uyumdan ve pas birlikteliğinden uzak, tamamen kendi egolarını tatmin ederek oynadı.

Galatasaray'ın en iyisi Hamit oldu. Tecrübeli oyuncu gücünün yettiğince mücadele etti, ayağındaki topları bilerek görerek kullanmaya özen gösterdi.