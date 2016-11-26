Hoş geldin Sneijder!

Sneijder'in futbol resitaline Galatasaray taraftarları uzun süredir hasret çekiyordu. Milli maçlar nedeniyle Galatasaray'a yeterince kafa yormayan Sneijder, Bursaspor'a karşı, "Bu maçın yıldızı ben olacağım" şeklinde oynadı.

Sezon başından beri bu kadar çok koşan, sahanın her yerine basan, ikili mücadelelere girmekten korkmayan ve pozisyon üreten bir Sneijder izlememiştim Riekerink ve De Jong'un tartışıldığı ortamda Sneijder, vatandaşlarını sırtına alarak alkışlanacak bir futbol sergiledi. Özellikle 10 Şubat'tan beri çektiği gol hasretini frikikten attığı mükemmel bir vuruşla giderdi.

Tüm Galatasaraylılar, özellikle yönetim Sneijder'den her maçta böyle performans ortaya koymasını bekliyor.

Galatasaray'ı Bursa önünde başarıya götüren en büyük etken Riekerink'in sezon başında yakaladığı istikrarlı kadroya dönmesiydi. Eren'in yerine Podolski'yle başlamak Galatasaray'ın son haftalarda rakip kalede unuttuğu baskıyı hatırlamasını sağladı. Çünkü Poldi, Bursa defansı önünde pas istasyonluğunu hatasız yaptı.

Yasin'in attığı golde Sneijder ile Podolski'nin pas birlikteliği ön plana çıktı.



Linnes'e şans tanınmalı

F.Bahçe maçının ilk yarısında sağda Sinan, solda Bruma oynamıştı ama bu ikili bir kez olsun bile yer değiştirmeyi düşünmedi.

Hamza hocanın planı kalabalık orta saha kurgusuyla G.Saray'ı karşılamak ve kontrayla golü bulmaktı ancak Yasin-Bruma ikilisinin sık kanat değiştirmeleri Bursa defansının Bruma ile ilgili ezberlerini bozdu. Yönetim pahalıya transfer ettiği Serdar Aziz'in oynamasını istiyor ancak tek hamleli oyuncu olduğu için yüksek toplar hariç rakibi karşılama konusunda pozisyon hatası yapıyor.

Carole çalışkan bir sol bek ama Linnes daha hızlı, hücuma daha etkili çıkıyor ve pas uyumuna da destek olup orta yapabiliyor.

Hoca, Linnes'e sırtını dönmemeli.

Galatasaray'ın yediği gol ofsayttı. Bruma'nın şutunda da penaltı vardı.

Serdar Aziz'e yapılan da penaltıydı.

MHK,

Barış Şimşek'in performansını gözden geçirmeli.