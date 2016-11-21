Suç yönetimde

TT Arena'da tribünlere"Riekerink Bey diyeceksiniz" diye pankart asanlara ben de "Bay Bay Riekerink" başlığıyla cevap veriyorum.

Mancini, Prandelli, Hamza Hoca dahil üst üste 3 derbi kaybetmemiş hocaları gönderenler Eren'in yerine oyuna Cavanda'yı alan Riekerink'i dilerim yönetim baş tacı eder!

Lens ve Mehmet Topal'ın olmamasını fırsat görüp Kadıköy'deki 17 yıllık esaret zincirini kırma adına, "O gün bugün" diyenlere G.Saraylı oyuncular rezil ve etkisiz futbolla karşılık bile veremedi. Eğer; Aziz Yıldırım başkan olsaydı, Selçuk, Yasin, Josue ve Podolski'nin kulübede oturmasına engel olur, G.Saray'ın De Jong, Sinan, Eren'li bir kadroyla derbiye çıkmasına izin vermezdi.

Riekerink'in tercihi bırakın derbiyi kazanmayı F.Bahçe'ye kafa tutacak gücü ve kalitesi yoktu.

Eren tercihi hataydı. Skrtel-Kjaer arasında Eren kayboldu ve etkili tek bir şut bile atamadı. Doğru tercih Podolski olmalıydı.

Kilosu ve ağırlığı yüzünden rakibi bile kovalamayan De Jong sadece toplara sert girerek korku salmaya çalıştı ama başaramadı.

Selçuk'un yokluğunda Tolga bile nereye koşacağını bilmedi, arkadaşlarının ve özellikle Reikerink'ten torpilli De Jong'un hatalarını kapatmak için çırpındı.

Basın toplantısında Sniejder, "90'dan dakikadan fazlasını oynayacak fizik güce sahibim" demişti. Ne oldu? 65'te oyunu terk etti. Hollandalı iki 10 numara arasındaki farka bakalım; 33 yaşındaki Van Persie top tuttu, rakiple boğuştu, top çaldı ve iki gol atıp derbiyi kazandı. Advocaat'ın, Van Persie'ye uyguladığı "Hazır ol oynatayım" şeklindeki disiplin modelini Riekerink Bey (!) maalesef Sneijder'e uygulayamıyor..

Yönetim de sesini nedense çıkaramıyor..