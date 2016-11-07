Avrupa’da yerden yere vuruluyor

Avrupa'da Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih Manchester United gibi büyük kulüpler medya tarafından zaman geliyor çok ağır eleştiriliyor. Yıldız konumundaki oyuncuları yerden yere vuruluyor ancak bu büyük kulüpler o medyaların kendilerini takip eden muhabirlerine asla ceza vermiyorlar. Eğer bir sorun varsa bu ceza ile değil iletişimle giderilebilir. Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin medyaya karşı aldıkları 'tesislerimize giremezler, antrenmanlarımızı takip edemezler' kararını şiddetle kınıyorum. İşlerine geldiğinde medyayı kullanacaklar ama eleştirildiklerinde ise tahammül göstermeyecekler. Avrupalı kulüplerle Türkiye'deki büyük kulüpler arasındaki en büyük fark işte bu. Onlar iletişim ile çözüyor bizimkiler ceza ile sindirmeye çalışıyor.