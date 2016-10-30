Oyun anlayışı sıkıntılı

G.Saray ayağa isabetli pas oynuyormuş.

Nasıl oynuyor? Chedjou Sabri'ye topu atıyor. Semih ya Muslera'ya veriyor ya da Carole'e pas yapıyor. Selçuk-Tolga ikilisi yana ya da arkaya oynuyor. Bu anlayışla baskı yemediğin sürece topu senden kimse almaya gelmez. Adanaspor da zaten gelmedi, G.Saray'ı üzerine çekip "kontratakla bir gol kıstırır mıyım?" diye düşündü. Adana bu pozisyonları zaman zaman buldu ama finali yapamadı. İlk yarıda G.Saray'ın tek ciddi atağı Sabri'nin ortasında Eren'in kale önünden topu ıskalamasıydı.

Eren maç boyu etkisizdi. Neden? Çünkü G.Saray yerden ısrarla ayağa pas yapmaya çalıştığı için Eren'e kenarlardan hiç yüksek orta gelmedi. Eren "Pivot santrfor" konumunda önde top tutamadığı gibi pas istasyonu da olamadı. Suç Eren'de değil oyun anlayışında...

Kupadaki Dersimspor maçı belki ölçü değil ama mantalite doğruydu. Eren yoktu, Podolski, Josue, Yasin, Sinan kurdukları pas üçgenleriyle göz doldurdu ve etkili oldu. Adana önünde bu anlayış hiç yoktu.

Hücum hattı şöyle olmalıydı: 1-Bruma ile Yasin kanatta. Podolski santrfor. Josue forvet arkası.. 2-Bruma-Podolski kanatta.

Eren santfor... Josue forvet arkası...

G.Saray'ın Sneijderli oyun anlayışı böyle değil mi? Sneijder yoksa Josue olmalı.



BU KADAR SİLİK GÖRMEDİM

Ben G.Saray'ı bu kadar temposuz, isteksiz, coşkudan uzak, silik ve etkisiz görmedim.

G.Saraylı oyuncular birbirlerine çok uzak oynadı. Yardımlaşma zayıftı. Oyunun boyunu uzatarak geniş alanda oynamak çok büyük hataydı.

Kazanmak için çırpınan 4 oyuncu vardı;

Muslera, Sabri, Bruma, Carole... Bruma maç boyu depar atmaktan, geriye gelip top almaktan ve G.Saray'ı hücuma taşımaktan yorulmadı. Uyarıyorum;

G.Saray cuma gecesi bu kadar geniş alanda oynamayı sürdürürse Başakşehir karşısında dağılır...