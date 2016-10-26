İşte Fair-Play ruhu

Dersimsporlu taraftarları herkese örnek olabilecek bir davranış sergiledikleri için kutluyorum. Tribünde Dersimli taraftarlar, sahada Dersimli oyuncular skora bakmadan futboldan keyif alarak karakterli bir mücadele ortaya koydular.

Kaybettiler ama Fair-Play ruhuyla, Meksika dalgasıyla ve İzlanda tezahüratıyla Türk Telekom Arena'ya damgalarını vurdular.

Öyle ki Galatasaray taraftarı bile Dersimli oyuncuları ve taraftarlarını ayakta alkışladı.



KADRO ROTASYONLU DEĞİLDİ

Galatasaray'ın kadrosu asla rotasyonlu değildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Jan Olde Riekerink, çoğu milli takımlarda oynamış ve oynamaya devam eden oyunculardan kurulu bir 11'i sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden De Jong milimetrik paslarıyla, Hamit Altıntop çalışkanlığıyla ön plana çıktı.

Serdar Aziz'in dönüşü Galatasaray ve milli takıma katkı sağlayacaktır.

Serdar Aziz savunmaya çabukluk getirirken, direnç ve mücadele kattı.

Yasin Öztekin ve Bruma ikilisi solda oynadıklarında verimli oluyorlar. Yasin dün akşam solda görev yaptı, Podolski'yle mükemmel anlaştı ve klas bir gole imza atarken iki de asist yaptı.



SİNAN REKABETE GİRMELİ

Sinan Gümüş kalitesini artırmalı ve rekabete kulübede değil, Florya'da girmeli. Formayı Florya'da kazanmalı.

Sinan'ın duygusal yapısını Riekerink analiz edip gerekirse özel konuşmalar yapmalı çünkü Sinan'ın sürati ve çabukluğuna Galatasaray'ın ihtiyacı var.

Riekerink, sezonun ilk maçında ilk yarı bitmeden oyundan aldığı Linnes'i kazanmalı. Bence takıma faydalı olabilecek bir oyuncu.

Gecenin yıldızı kuşkusuz Podolski'ydi.

Onun vuruş kalitesinden özellikle altyapı oyuncuları ders almalı.