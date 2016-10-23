Hatalar zinciri

Riekerink'in adaleti unutup duygularına göre bir kadro sahaya sürmesi Galatasaray'ın kaybetmesine neden oldu. Neden mi? Sneijder hazır değildi ve kulübede olacaktı.

Sağ bekte Sabri görev yapacaktı. Tek zorunlu değişiklik Balta'nın yerine Semih olacaktı. Sneijder ile Cavanda onbir başladı!

Etkisiz oynayan ikilinin oyundan alınması Riekerink'in, "Bu benim hatam" demesiydi.

Sneijder yine sola kendini attı ve Bruma-Carole ikilisinin önünü kapadı.

Sneijder forvet arkası değil mi?

Sneijder bir kez ceza alanında topla buluştu ama önüne düşen topu gol yapamadı.

Ayrıca Sneijder tecrübesinde bir yıldızın kornerleri ısrarla ön direğe kesmesi ve pas olarak kullanmaması yanlıştı.

Cavanda da tek etkili orta yapmadığı gibi hep içeri kaçarak oynamaya çalıştı ve ya top kaptırdı ya da arkasına pozisyon yedi. Cavanda bence Sabri'den daha iyi değil. Ayrıca Linnes'e bu şansı vermeyip Cavanda'yı oynatmak haksızlık oluyor.



Yanal müthiş yönetti

Galatasaray golü yedikten sonra Riekerink oyuna müdahale edemediği için takım toparlanamadı. Futbolda, 'Kazanan takım bozulmaz' derler. Bari Hollandalı hoca, Gençlerbirliği maçını kazanan kadroyu sahaya sürseydi. Riekerink'in yanlış ve hatalı tercihleri Galatasaray'a yenilgi olarak yansıdı. Özellikle Selçuk'un çıkıp De Jong'un girmesi bence "Maç başı para alsın" gibiydi. Oysa, Sneijder sonrası Selçuk, Galatasaray'ı öne taşıyor ve etkili paslar kullanıyordu. De Jong ise "El freni" oldu.

Tolga Ciğerci'nin koşu kalitesine ve mücadele gücüne hayranım ama Trabzon maçında gereksiz yere topla fazla oynadı ve ciddi pas kayıpları yaptı. Golü olmayan Tolga'nın, Podolski, Sneijder ve Eren'in daha iyi pozisyonda olduğu anlarda pas vermeyip ısrarla kaleye şut atması anlamsızdı.

Ersun Yanal 1-0'dan sonra maçı kenardan mükemmel yönetti. Trabzonlu oyuncuların 4-5-1 düzeninde ve kompakt anlayış içinde yaptıkları alan savunması mükemmeldi.

Bruma, Galatasaray'ı kanatlardan tek başına hücuma taşıdı, önüne çıkana inanılmaz çalımlar attı ama Trabzon savunması hata yapmadı ve hava toplarında Eren'e kafa vurdurmadı. Kaleci Onur'un içine sanki Muslera kaçmıştı. Onur devleşti.