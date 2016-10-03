Uzay yolu!

Riekerink'in derbi kadrosunu bozmaması mantıklıydı. Çünkü dışarıda kalacak oyuncu derbi beraberliğinin sorumlusu ilan edilirdi.

G.Saray ilk yarıyı yenik kapatmasına rağmen maç boyu kazanma duygusu adına hiç geri vites yapmadı. Antalya, attığı gol sonrası kalesine yaslandı ve 'Galatasaray üzerimize gelir. Biz de kontrataklarla gol buluruz' düşüncesi ile Eto'o'yu oyuna aldı ama bu planı Tolga bozdu. Tolga Ciğerci Uzay Yolu'ndaki 'Işınlanma Makinesi' gibiydi. Galatasaray'ın başı sıkıştığında Tolga sahne aldı, çok top kazandı, basit oynadı, defansa büyük destek verdi.



BRUMA GİDEREK ÖĞRENİYOR

Galatasaray'ın geçen yıldan farkı nedir;

Tolga, Bruma ve Eren Derdiyok... Tolga koşuyor, çalışıyor. Bruma dikine hücuma çıkıyor. Eren de önde top tutup rakip savunmalarla boğuşuyor. Bruma öğrenmeye devam ediyor. Nasıl mı? Bruma kenardan içeri girdiğinde etrafına bakmadan şut atıyordu. Artık sıfıra indiğinde, topu hemen geriye kesiyor. Sneijder çıktıktan sonra, Galatasaray'ın hücumda tekleyeceğini düşündüm. Riekerink'in Podolski'yi, aksayan Sabri'nin yerine Cavanda ile birlikte oyuna alması doğru hamle oldu.

Bruma ile solda güçlü bir pas ağı kuran Podolski, fizik olarak hazır olmamasına rağmen, tecrübesi, kalitesi ve tekniğiyle Galatasaray'ın hem akıl hocası oldu hem de etkili hücum etmesini sağladı.

Alman yıldız, ilk golde dönerek müthiş sert vururken, 2. golde kendisine pas vermeyen ve şutu deneyen Sinan'ın kaleciden dönen topunu bitirdi ve 'Sen de benim gibi solaksın. Ama topa böyle vurulur' dersini verdi.

Kaptan Selçuk, zaferin kapısını aralayan frikikler golünde müthiş vurdu. Selçuk varsa bu tip frikiklerin başına kimse geçmemeli.