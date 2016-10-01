İlkelerini çiğnemedi

Avusturyalı ünlü psikolog ve filozof Sigmund Freud şöyle der:

"İlke sahibi bir insan; ne istediğini bilen, duygularına boyun eğmeyen, sağlam prensiplerle hareket eden insandır." Terim, Fransa yolunda Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nu dışarıda bırakırken Milli Takım'ı Arda ve arkadaşları üzerine kurmuştu. Arda ve arkadaşları Fransa'ya gitti ama başarılı olamadı. Yaşanan kriz sonrası Terim, Milli Takım için yeni bir yol haritası çizdi. Bu haritada Arda ile kankaları Selçuk, Caner ve Burak'a kapıları kapadı. Eğer; Terim geri vites yaparak Hırvat maçında kadroya çağırmadığı Arda ve arkadaşlarını Ukrayna ve İzlanda kadrosuna alsaydı ilkelerini çiğner, gençlerden oluşan yeni Milli Takım da moral ve psikolojik olarak olumsuz etkilenirdi.