O nasıl röveşata!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, reklam filminde TT Arena için "Mekan oynatıyor" sloganını üretmişti. G.Saraylı oyuncular, taraftarının büyük desteğiyle Rize'ye karşı müthiş bir mücadele sergiledi..

Her oyuncu takım savunması ve yardımlaşma konusunda çok çalıştı..

G.Saray'ın topa ve oyuna hükmetme konusunda yüzde 68'e yüzde 32'lik bir üstünlük kurmasına rağmen yeterince pozisyon bulamasının nedeni beklerin yeterince orta yapamamasıdır. Sabri-Carole hücuma fazla çıkmadıkları için yeterli kenar ortalarını yapamadı. Yük Bruma- Yasin üzerine yıkıldı. Yasin vasat kalırken takımı kanattan Bruma uçurdu. Portekizli yıldız uzun ayrılıktan sonra G.Saray taraftarıyla buluşmanın keyfini fazla şov yaparak gidermeye çalıştı. Sneijder de haklı olarak "Tekte oyna, topu ayağında fazla tutma" gibi uyarılar yaptı.



Herkesi büyüledi

Bruma şovu 2. yarı bırakıp sonuca yönelik oynamaya çalışınca G.Saray hücumda etkili oldu. İki gole asist yapan Sneijder maçta çok çalışkandı ve yine etkili paslar attı. Sneijder'in bu coşkusu ve isteği takıma pozitif enerji olarak yansıdı. Coşkulu ve çalışkan olan kaptan Selçuk keşke G.Saray'da "Dalya" yaşayan Sneijder'e, "Penaltıyı sen at" jestini yapsaydı.

Rıza Çalımbay jenerik olacak gollere imza atan Eren Derdiyok için şöyle demişti:

"Eren mükemmel kafaya çıkar, inanılmaz topa vurur. Kenarlardan beslendiğinde çok gol atar; gol kralı olur.." Eren'in "İbrahimovic" türü röveşata golü herkesi büyüledi. Eren'in zarafeti, gollük olmayan ortada topa bireysel kalitesiyle ve becerisi ile resmen hayat vermesiydi. İkinci golde de topa kafayı vurmadan "Kule" gibi yükseldi. Riekerink golcüsü Eren'in verimini arttırmak istiyorsa, kenarlardan beslenecek oyunu formüle etmeli..