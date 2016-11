G.Saray favori

Hıncal Uluç, A Spor’da yayınlanan 90’a programında gündemi değerlendirdi: 1957’den beri gazeteciyim F.Bahçe maçı öncesi bir G.Saray başkanının ‘Sürpriz olur’ dediğini duymadım! G.Saraylı futbolcu çok rahat çıkar maça! Kaybetmenin sorumluluğu yok! Başkan yenilgiyi peşinen ilan etti!

Serkan Korkmaz: "Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesinde hiç unutmuyorum Hıncal abi 'Favori Galatasaray' demişti. Şimdi Fenerbahçe maçı öncesinde de Galatasaray'ı favori görüyor musunuz?" Galatasaray favori çünkü Galatasaray'ın Başkanı "Sürpriz olur" dedi(!) Yani böyle bir başkanı olan kulüp nasıl maç kazanır onu çok merak ediyorum. Ben 1957'de gazeteciliğe başladım;

Bir Fenerbahçe maçına 'kazanmamız sürpriz olur' diyen bir Galatasaray Başkanı ya da Galatasaray maçı için 'Kazanmamız sürpriz olur' diyen, bir Fenerbahçe başkanına rastladığımı ben hatırlamıyorum.



Derbi her türlü sonuca açıktır

Galatasaray-Fenerbahçe maçları geleneksel olarak bilinir ki daha önce takımların aralarında ne kadar fark olursa olsun her türlü sonuca açık maçlardır. Ben bunu çocukluğumdan beri elli bin kere falan okudum.

Bu maçların favorisi olamaz her türlü sonuç olur. Güven Taner de aynısını söyledi; 'Bu maçların favorisi olmaz, her sonuç olur' diye.

Doğru çünkü o maça çıktığın zaman bambaşka bir ortamda bambaşka bir havada oynuyorsun.

Ama ilk defa bir Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe'ye peşinen yenilgiyi kabul ettiğini ilan etti!



Futbolcu oynar mı maçta?

Teknik adam yok ya (!) Galatasaray'da! Ben Galatasaraylı futbolcu olsam maça çok rahat çıkarım.

Çünkü maçı kaybetmemin bir sorumluluğu yok! Çünkü Başkan peşinen yenilgiyi kabul etmiş zaten. Parayı veren düdüğü çalar! O parayı veren adam 'yenilgiyi kabullenmiş' Yenilirsek yeniliriz! Hele maç başına para alıyorsam, ayağımı topa uzatmam ki gelecek maçta da oynayabileyim 15 bin euro'yu alayım diye. Adam daha bir tek gün bile yöneticilik yapmadan Galatasaray Başkanı olursa işte böyle saçmalar. Bu lafın nerelere gideceğini bilmez.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre daha oturmuş bir takım. Ancak Podolski ve Eren'i beraber oynatırsa Galatasaray 9 kişi çıkmış olur sahaya. Galatasaray'ın 9 kişi oynama lüksü yok! 10 kişi oynayabilir bir kişiyi ilerde bırakıp. Onu da dikkatle takip etmeli bir işe yarıyor mu yaramıyor mu diye. Eren'e gelen topların haddi hesabı yok!

Bu hafta bir istatistik okudum; 'Efendim Eren'e top gelmiyor diyenler haklı. Sabri 12 tane isabetsiz orta yapmış' Allah aşkına şu iğrenç istatistikleri birileri düzeltsin.



Hazırlık pasında duruyorlar

Eren vuramayınca kötü pas oluyor. Kötü pas Sabri'ye ya da Bruma'ya yazılıyor. Gazeteci de diyor ki 'Eren'e top atamadılar' Böyle bir şey yok. Eren ile Podolski'nin maçta ne yaptıklarına dikkat edin. Topu kaleye sallamayla olmuyor iş. 30 kere ayağını sallamakla olmuyor iş. Öte yanda Van Persie'nin takıma girmek için nasıl çırpındığını görüyorsunuz. Maç içinde ne yapıyorlar?

Podolski nereye koşmuş? Topu almak için ne yapmış bakalım. Bir adam boşuna Alman Milli Takımı'nda oynamaz ama Galatasaray'da yok adam! Selçuk'a kızıyoruz ama her defasında adam topu ayağına alıyor 5'i de bir stoperin arkasından boş boş bakıyor. Boş alana hareketlenen yok ki. O da haliyle yanındakine topu atıyor.

Biz de Selçuk'u eleştiriyoruz. Topu aldığı zaman bir hareketlenin! Hazırlık pası ne demek?

Barcelona'yı bir izleyin hazırlık pası yaparken ilerdekiler nasıl kendini gösteriyor. (Güven Taner: Kosova bile yaptı) Bizimkiler böyle. Galatasaray'da da böyle Milli Takım'da da böyle.



Hızlı taç atmayı öğrenemediler

Bizde hazırlık pası rakibe 'Gel bana gol at' pası! Çünkü santraya kadar çıkmış savunma arada topu bir kaptırdın mı ya kırmızı kart ya da gol! En basitini söyleyeyim; Galatasaray 10 senedir hala 'hızlı taç atmayı' öğrenemedi. Kaç hoca değiştirdi. Top taça çıktığı zaman taçta ofsayt da yoktur. Kalenin önünde 18'in içinde bomboş bir Galatasaraylı olsa tacı atana kadar 10 rakip oraya geliyor. Bizim hazırlanmamız rakibe nasıl hazırlanma fırsatı veriyor inanamazsınız. Hazırlanmaz olun yahu! Ama Galatasaray takımında bunu öğretecek adam yok!



Fener'in en zayıf yeri savunma

Fenerbahçe yerleşik takım değil. Fenerbahçe'nin en zayıf yeri savunması. Üstüne gelen her rakip gol pozisyonuna giriyor.

Ama Fenerbahçe'nin üstüne hızlı gideceksin. Galatasaray gibi ağır, 'Gitsem mi? Gitmesem mi?' diye gidersen olmaz! Bu güne kadar Galatasaray'ın bütün hücum gücü Bruma'ya kalmıştı. Son maçta Bruma da oynamayınca ne oldu? Öyle şey olur mu? Galatasaray'ın elindeki imkanlara bak.

İstediğin futbolu oynatabilirsin. Ama oynatacak adam yok Galatasaray'da.

İkisi hiç mukayese edilemez Kenar yönetimine bakınca Advocaat ile vatandaşı Riekerink arasında mukayese yapılmaz.

Advocaat'a hakaret olur. Ben Advocaat'ın yerinde olsam 'Beni kimle mukayese ediyorsun' diye kendimi hakarete uğramış hissederim. (Serkan Korkmaz: Hocadan yana Fenerbahçe ağır basıyor diyorsunuz) Sahaya çıkardığı takımdan yana Galatasaray ağır basıyor.



Oyunu kenardan okuyamıyor

Sahaya çıkan 11'i de Riekerink'in yaptığına inanmıyorum. Florya'daki hayalet (!) var ya;

Alp Yalman yazıp veriyordur eline "Bunu böyle oynat" diye. Ama saha kenarında Alp Yalman oyunu yönetemediği için, sahanın kenarında Riekerink ve Ayhan Akman gibi futbolu okuma yazması sıfır iki adam oturduğu için! Ve futbolcuların hiçbiri de onlara bakıp saygı duymadığı için!

"Şimdi çok sıkıştık ama hoca bize bir çare bulur" diye düşünen bir futbolcu yok Galatasaray'da.

Kim bulacak? Riekerink bey mi Ayhan Akbin mi? Gözlerinin önündeki oyunu okumaktan acizler. Galatasaray'ın bugüne kadarki oyun müdahalelerine bir bakın. Biri tutmaz mı? Ligin onuncu haftasına gelmişiz!



Çakır en eyyamcısı

Türkiye'de bütün derbilerde olduğu gibi bir başka önemli unsurda hakem. Hakem kim olacak? (Serkan Korkmaz: Cüneyt Çakır diyorlar.) Çakır , Türkiye'nin tanıdığım en eyyamcı hakemlerden biri. Yurt dışında birinci sınıf hakem bize gelince başka! Çünkü Türkiye'de hakemler 'çok iyi para kazanıyor.'



TERİM YANLIŞ KADRO ÇIKARDI

Mehmet Topal'ı stopere çekti, Türkiye'nin 'en iyi stoperi' Yalçın'ı da yedek bekletti. Terim'in kafası rahat olsaydı 2-0'dan sonra değiştirirdi.



Milli Takım'ın Rusya'ya gitmesini istiyorsak Terim'in şahsı üzerinden eleştiri yapmamalıyız.

Şimdi yapılacak tartışma Kosova maçı üzerinden olmalı!

Güven Taner söylediğinde yüzde yüz haklı. Yanlış takım çıkardı sahaya. Orta sahaya yer açmak için Mehmet Topal'ı stopere çekti. Türkiye'nin en iyi stoperi Yalçın yanında otururken!

Kosova'yı kimse küçümsemesin.

Meha'nın yedek oturduğu ve oyuna dahi girmediği Kosova'yı kimse küçük görmesin. G.Saray'ın karşısına çıktığı zaman ödümü patlatan adamlardan biridir Meha! Topa nereden nasıl vuracağı belli olmayan bir oyuncu.



Oynatmakta haklı

Dördünü de oynatması çok yerindeydi.

Eğer sen Rusya'ya gideceksen elindeki bütün adamları değerlendirmek zorundasın. Şimdi oynatacaksın ki bütün bu dedikoduları, kıyametlerin aradan çekilmesi için Kosova maçına çağırdı.

Maçta özellikle Volkan'ın getirdiği toplarla sağ kanattan etkili olup çok da pozisyona girdik. Fatih hocamın dediği gibi ilk yarıdaki futbol içimize sindi mi?



45+1'de şok yaşadık

Sinmedi! Bir de üstelik ilk yarının son dakikasında bir de şok yaşadık. Terim maç öncesi ne dedi? "Böyle maçlarda ilk gol çok önemlidir!" 45+1'de o golü yeseydik nasıl çıkacaktık ikinci yarıya?

Hangi düşünceyle, hangi moralle?

Terim öyle bir hoca ki maçın 20. dakikasında okur. O nedenle Riekerink bey değil, Fatih Terim! Ama bu defa Terim'in maçı okuyamadığını gördüm. Niye kafası karma karışık. Belkide maçın sonunda söyleyeceklerini düşünüyordu maça yarım bakıp!

2. yarıya Oğuzhan'ı çıkarıp Yunus'u alması çok doğru bir hamleydi. Volkan sakatlanınca Cengiz'i oyuna alması da doğruydu. Ama Fatih Terim'in okuyamadığı bir şey vardı. Biz 2-0'dan sonra felaket oynamaya başladık. Hemen hemen bütün toplar Kosova'da kaldı.

Çünkü biz ileri vurmayı düşünüyoruz adamlar sahaya iyi yayılmışlar üç topla 18'in üzerine geliyorlar. Biz bu takımı orta sahada durduramıyoruz. Neden çünkü ön liberomuz yok! Dünyanın en iyi ön liberosu takımda ama stoper oynuyor. Türkiye'nin en iyi stoper de yedek kulübesinde.



Ya maç 2-1 olsaydı?

Terim'in kafası yerinde olsadı 2-0'dan sonraki 5 dakikayı seyreder etmez orta sahada Arda nefes alacak hali kalmadı.

Selçuk bitmişti. İkisinden birini alıp Mehmet Topal'ı ön liberoya Yalçın'ı stopere koyardı. 2-0 çok rahat bir skor değil. Biz öyle bunalırken maç 2-1 olsaydı skor nereyle giderdi bilmiyorum.



Cenk'e lütuf yaptı

Terim en kritik olması gereken müdahaleyi 87'de yaptı. Burak'ı çıkarıp Cenk'i aldı. Ne işe yaradı? Terim gibi bir hocanın bu kritik anlarda nefes aldıracak değişiklik yerine Cenk'e lütuf olarak kullanmasını benim aklım almadı.

Bakın benim gibi oyunu eleştiren oldu mu? Eleştirelim ama oyunu eleştirelim ki önemli maça kadar doğruyu bulabilelim.

Başka konuları deşmenin Milli Takım'a faydası yok.