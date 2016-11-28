Bu takıma rakip bile saygı duydu

Fenerbahçeli futbolcular ligde döşedikleri kırmızı halının üzerinde yürürken, dün gece bir kez daha gördük ki, Advocaat gerçeğin çatısını kurmuş.

Savunmanın dizilimi ve garantili duruşu, orta alanın top alımındaki değirmen ustalığı ve forvetin iş bitirici yanı sonucu belirlemeye yetiyor.

Fenerbahçe takımı öylesine itibarlı bir mücadele gösteriyor ki, rakip bile buna saygı göstermek zorunda kalıyor.

Bunun tanımlaması; galibiyete yakın durmanın erdemi. Parantez içinde;

(Kayıplara çelik yelek!) Sadece mücadeleyi değil, futbolun da anlam kazandığı bir geceyi işaret ederken, "Fenerbahçe 3 puandan fazlasını kazandı" diyebiliriz.

Fiyakalı futbol dönüşüyle.



***



Maçın başında Rizespor'un fiziksel bir güç gösterisi vardı.

Bunu duran toplarda Fenerbahçe kalesi önünde yaşanan manzaralarda da gördük, ikili mücadelelerde de.

Fenerbahçe'nin oyunu genişletmesine izin vermeyen anlayış golü de getirdi.

O sırada Fenerbahçe'ye baktım, rakibin baskısını reddeden oyunu kontrolünde tutan takım duruşu askıdaydı. "Herhalde" dedim, "Bu takımı ayağa kaldırmak için önce yara alması gerekiyor!" Aynen öyle oldu.

Golü yiyene kadar deplasman takımı gibi oynayan Fenerbahçe, attığı golden sonra sahanın mutlak hakimi oldu. Mehmet Topal'ın odak noktası, Sow'un şifre çözücü olarak sahneye çıktığını gördük.



***



Dün gece sandıktan çıkmış sihirli bir kartpostal vardı; Moussa Sow.

Savunmaya geldi top çıkardı, bindirmelerde rakip savunmanın pestilini çıkardı. Hele attığı ikinci gol var ki, Rize kalecisi bile bu sahneyi seyretmekten kendini alamadı.

Bu fantastik sahnenin her dilde tercümesi aynıdır. "Sow rakip kaleciye beyaz bayrak astırdı." Mehmet Topal'ın da gece içinde özel bir yeri var. Her maçta kendini yeni güzelliklere formatlayan adam.

Özellikle golden sonra liderliğe soyundu, topu ayağına aldığında takımın ufkunu da genişletti, hücum anlayışını da.

İkinci yarıdaki Fenerbahçe'nin görüntüsü "devam filmi gibiydi.

Rakip tarafından hakkında "dur emri" çıkarılmış Van Persie'nin "Siz gidin ben rakibi oyalarım" tavrının yarattığı boşluklardan yararlanmak.

"İstediğim zaman gol atarım" duygusunun yansımasıyla gelen Aatıf'ın golü.



***



Gördük ki, pozisyonların kıymetini bilenlerin cenneti oluyor gece.

Ve böyle bir duruş karşısında ikinci bir emre kadar puan kayıpları da "iptal" oluyor.

Tüm kareleri birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan fotoğrafın içinde, futbol adına önemli pasajlar da vardı, gelecek haftaya yönelik mesajlar da.

Fenerbahçe ligin başındaki karanlık tüneli geçtikten sonra, ardındaki bütün soru işaretlerini geride bıraktı.

Nereden nereye.

Sezon başında ayakların alçıda olduğu günlerden; şimdi dağları denizleri aşan galibiyet haftalarına.

Bu mücadele sürdükçe, galibiyet serisinin uzun ömürlü olmasından başka bir ihtimal yok.