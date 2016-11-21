Klasik gazap!

Saracoğlu'nda yine klasiklere geçen bir yol hikayesi.

Maçtan önce dağıtılmış galibiyet bildirisi gerçeğe dönüşürken, kendilerine bu statta Galatasaray yenilgisini yakıştırmayanlar 17 yıllık gerçeği bu yıl da mahcup etmedi.

Maçın sonunda tribünler ışık ülkesi gibiydi. Galatasaraylı futbolcular çaresizliğin gölgesi.



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Dün gece galibiyeti isteyen takımın rengi sarı lacivertti. Fenerbahçe'nin maç boyu eksiklerini tamamlayan yürekli duruşu ve hesaplı bir yayılımı vardı. Bütün direnme noktalarında ayakta kalan ve saldırdıkça güçlenen Fenerbahçe'nin maçtan önceki psikolojik üstünlüğünün, fiziksel olarak da sahaya yansıdığı gördük.

Galatasaray için yeni bir mahşerin bileti kesen Van Persie gecenin adamıydı. Gecenin aksesuarı Sneijder.

Saraçoğlu'na kaptan çıkmak için, teknik patronundan özel muamele görmekle, sahada yürekli olmak arasında çok fark vardır. Ona en güzel cevabı da Van Persie verdi zaten.



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Fenerbahçe'nin dün geceki varlığı bu statta kazanmak için yaratılmış galibiyet heykellerinin yansımasıydı.

Galatasaray'ın dün geceki varlığı birçok futbolcunun yokluğunun çarpımı.

"Bruma'dan bir takım yaratmak" konulu sistemin arkasında duran Galatasaray'ın, Bruma'nın çok kişilik savunmayla imha edilmesine karşılık b planı üretemediği gördük.

Korkunun sınırları genişledikçe, Fenerbahçe'nin bulduğu boş alanlar arttı ve penaltı da böyle geldi.



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Sonuç olarak Fenerbahçeli futbolcular, 17 yıllık yenilmezlik ekorunu duvara astılar. 18 yıllık yeni bir tarihe yelken bastılar.

Sarı lacivert afişe sığmış bayram filmleri gibiydi gece.

Bir Samanyolu oluşumu.

Gecenin sonunda Fenerbahçeli futbolcularda omuz omuza çektirilmiş bir gurur fotoğrafı kaldı. Bu stattaki duruşun sahibine teslimi.

Ligdeki sezon başı kayıplarının ardından endişeye mahal yok" diyen dönüş manevrasıyla.

Galatasaray'a gelince.

17 yıldır çıkış yolunu bulamayan çaresizler ordusu, Saracoğlu labirentinde yine kayboldular.

Bu statta Fenerbahçe galibiyeti Galatasaraylı futbolcular için bir düş olabilir ama...

Görünen o ki, ayakta uyurken bu galibiyeti rüyalarında bile göremezler.