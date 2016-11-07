Hayali Fener’den Sihirli Lamba’ya

Fenerbahçe kolay kayıplar defterini kapattı, üst katlara yol alıyor. Gördük ki, Avrupa'dan sonra ligde de değişiklik gösterenler kazanmanın denklemini de çözdü.

Bütünün parçalarını oluşturanlar, futbolun imecesini de oluşturdular.

Dün gece galibiyete karşı gösterdikleri eğilimin ana fikri.

"Eskisi gibi değilim." Pozisyon zenginliği yaşanmadı, rakibi boğan bir sistem de izlemedik ama gördük ki futbolcuların inancından daha anlamlı bir sistem yok.

Sahada kurulan otoriteye mahsuben!



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Maçın başında iki kanatta Volkan ve Lens gibi hareketli adamlara, rakip tarafından kademeli savunma uygulandığı için, zorunlu olarak hareket eksikliği oluştu.

Rölantiye alınmış bir sistem gibi görünse de, Fenerbahçe'nin gole kadarki duruşunu "sakin ve sabırlı" olarak yorumladım.

"Ama inancı tam!" Savunmayı ve orta alanı kalabalık tutan bir rakip karşısında fırsattan istifade etmenin bir yolunu bulacaktır diye düşünürken, Aatif'in kaptığı topla Van Persie'den butik bir gol izledik.

Ve ardından Akhisar'ın kaçırdığı penaltı.

O penaltı gol olsa da, bir şey değişmezdi.

Eski kral resimlerinin içinde boy göstermeye başlayan Van Persie'nin sakatlanması gecenin en talihsiz resimlerinden biriydi.

Yaptığı penaltıdan sonra gördüğü kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Mehmet Topal'la birlikte.



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İkinci yarıda sahada Manchester maçının izdüşümü. İkinci yarıdaki Fenerbahçe, ilk yarıdaki Fenerbahçe'yi de yenerdi, Akhisar'a fark attığı gibi.

Orta alanı parselledi, pas oranını yüksek tuttu, kanatları dilediği biçimde kullandı ve attığı gollerle de farkı yakaladı.

Bu takımda benim adamım Lens.

Takımın olmazsa olmazı.

Ayağına top geldiğinde bir trenin giderek hızlanması gibi. Maçı farka taşımanın kriterlerini de belirliyor, dişe diş mücadele etmenin şartlarını da.

Kariyerini savaşarak yapan adamlara hayranlığımız sebepsiz değil.

Aatif'in saha içindeki çok yönlü oyun anlayışına da parantez açalım. İhtiyacı olan kendine güven ve onu da dakikalar ilerledikçe daha net biçimde dışa vurdu.

İnsan aşkla mücadele ettiği zaman tahminleri yanıltırken, talihsizliği de yolundan çeviriyor.



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Dün gece mutabık kalacağımız ilk gerçek; alınmış 3 puansa.

Diğer gerçek ligdeki travmayı atlatmış bir takım duruşunun var olduğudur.

Dün geceki yardımlaşma ve kazanma ruhunu gördükten sonra, Fenerbahçe'de galibiyet serisi devam eder diye düşünüyorum.



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İsyandır aşk. Bazen rakibe, bazen kendine, bazen gereksiz kayıplara.

İçinde öyle şeyler saklıdır da, aslında direnişin rengini dışa vurur.

Futbolda her şey öylesine ilginç gelişir ki.

Üç hafta öncesine kadar "hayali Fener" varsayılanlar...

Şimdi "sihirli lamba" gibi durur!