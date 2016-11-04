Şık galibiyet şahane goller

Dün gece rakibi elek yapmasına ramak kalan ve bu stattaki efsanesine öykünen bir Fenerbahçe vardı sahada..

Mücadele ruhu dimdik bir takım.

Elindeki gücü rakibin zaaflarına yöneltip imha eden bir beceri ve maçtan önce grafik olarak tasarlanan bir galibiyeti teoriye dönüştürürken, sezon başından beri tribünlere en kral geceyi yaşatan gururlu askerler.

Daha maçın başında bir yıldız yere indi de, kaleye arkası dönük olan Sow'un ayaklarına kondu.

Muhteşem vurdu Sow. Hazine sandığından bir kartpostal çıkardı, gollerden gol beğen sergisine astı!

Düşündüm de, dünyanın en pahalı oyuncusuna sahip olmak, dünyanın en büyük kazığını yemiş olmakla eşdeğerse. Böyle bir takıma dünyanın en güzel gollerinden birini atmak futbolculuğun şanındandır.

O şeref de Sow'a ait.



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Bu golle birlikte Manchester'da şaşkınlık travmasının tüm halleri dışa vurdu.

Topun düştüğü her yerde canlı müdahaleler Fenerbahçeli futbolcularda. Galibiyeti zihninde kotaran takım Fenerbahçe.

"Koşun" dedi yanımdaki Fenerbahçeli genç. "Manchester'i mat etme sergisinin açılışı yapıldı." "Bunların sükunetinin içinde fırtınalar gizlidir" dedim.

Ne zaman ki sakatlanan Pogba'nın yerine İbrahimoviç girdi.

Manchester'da "Bir adamdan takım yaratmak" sistemi devreye girdi.

Ama kendine yaslanmış görünse de, bütün direnme noktalarında ayakta kalan ve saldırdıkça güçlenen bir Fenerbahçe'yi izlerken, yeni bir ressam çıktı sahneye. Lens attığı golde ayaklarının deklanşörüne bastı sanki, kaleci kıpırdayamadı bile.

Sonraki dakikalarda gerçek bir fark kaçtı ama böylesine etiketli bir rakip karşısında bulduklarımızla da yetinmek zorundayız.



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Dün gece galibiyeti isteyen Fenerbahçe'ydi.

İdare edip beraberlik kapma düşüncesinde olan Manchester.

Sahada savaşan Fenerbahçe'ydi Pozisyonlara zaman zaman çirkinlikle sataşan Manchester!

Kazanmakla mücadele ruhunun birleştiği noktalarda ayakta kalan hep sarı lacivert formalı işçilerdi.

Her futbolcu kendi adına er kişi olarak mücadele etti.

Dün geceki sonuçtan sonra Fenerbahçe ikinci tur biletinin ucundan tutmuştur.