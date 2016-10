Ne beklenir ki!

Futbolun çivisi çıkmış çakanı yok. Ne hakemlerin adaleti var. Ne medyanın zarafeti. Ne yönetici asaleti. Böyle bir ülkede kalite kimin umurunda?

Eskiden bir takım, sportif başarısızlığa uğradığında, "Sorumlu kim?" diye bağırılırdı da. Başta kulüp başkanı olmak üzere bütün yöneticiler öne çıkıp.

"Ben, ben, ben" diye haykırırdı. Onlar eski zaman efendileriydi. Şimdi büyük kulüplerde böyle bir sorumlu arandığı zaman cevap belli.

"O, bu, şu!" Ne yazık ki futbolda ilkelliğin tiryakiliği. Sevdanın rezilliği seviliyor artık. Aziz Yıldırım'a bakıyorum! Çocuksu tavırlardan sorumlu "Yanbakan!" İnatçı başkan anıtını kendi dikti. O sevginin üzerinden sevda siyaseti yapıyor. Bu takım için yaptıklarının hakkını onu sevmeyenler bile verdi. Ama bir kez olsun yanlışlarının hesabını vermedi.



***



Fenerbahçe kazansa da kaybetse de. Kazançlı çıkan "TEK ADAM" mıdır Aziz Yıldırım? "Fenerbahçe benim her şeyim" diyen bir başkanın. "Hiçbir şey olmamış" gibi yoluna devam etmesi gariptir! "Fenerbahçe benim hayatım" diyen adam. Fenerbahçe'nin hayatıyla oynayamaz! Bakalım kongrede adaylığını açıklayan Ali Koç'a karşı tavrı nasıl olacak? Medyaya bakıyorum.

Kişileri eleştirmenin her hakkına mahfuz olanlara! Altına kaçırdıkları cümlelerin üzerinde tepinmekle popüler olanların futbola kattığı gerçekleri gördük. Yoo kimse yadırgamasın.

Ağızlar bozulunca her şey bozulur.

Bu ülkenin ölüsüne dirisine sövenler.

Ürettikleri yeni delikanlı modellerini hayata sürdüler. Şimdi meydan onların.

Soytarı tiyatrosunda!



***



Televizyonlara bakıyorum. Küçük takımları üst katta tutmama kaidesi televizyonların asli görevidir. Şimdi hedef Başakşehir. Başakşehir'in Konyaspor maçının son dakikasında verilmeyen penaltısı için bütün harfleri cebe indirenler. Karabük maçındaki pozisyonları yorumlarken Başakşehir'in ipe çekilmesi gerektiğini alenen duyurdular. Bu yorumlar hakemleri Başakşehir'in üzerine salma projesidir.

Onlar için özlenen gerçeklerin üç paralık değeri yoktur da. İzlenmesi gereken maçların reklam aralarını boş bırakmanın anlamı yoktur!

İnsanlar televizyonlarda bulduğu sırrı sahada çözüyorsa. Meseleyi de çözüyor demektir. O yüzden Başakşehir'in katledilmesine ramak kaldığını şimdiden söyleyebilirim. Birçok hakem zaten her duruma müsaitken!



***



Rıza Çalımbay, "Hakemler korkak" diye isyan etti. Hayır! Onlar işlerini bilen adamlar! Kime yatırım yapılacağını bilen kuklalar! İplerini çekenlerin emrini bekliyorlar! Gördüklerini çalamayacak kadar ahlaksız olanlardan başka ne beklenir ki zaten!