Suçüstü!

Fenerbahçe takımında gerçek tema forma sevdası değilse.

Bunu hisseden taraftar maça gelmez.

Rakiplerle aradaki puan farkı açılır.

Futbolcular da giderek birbirine benzer.

Bizler de kaybedilen puanlara "harcanan gelecek!" deriz.

O yüzden kurduğumuz cümlelerle onları benzetiriz!



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Fenerbahçe'de müdahale yönetime aittir. Mücadele takıma.

Yöneticilerin ve teknik kadronun takıma müdahalesinde kökleşmiş yanlışlar varsa.

Hala yöneticiler ucuz söylemlerle adres şaşırtmaca oynarken, günahları başından savarsa!

Berbat sonuçların ardından tribünlerde biriken öfkeler katlanır.

Sabır taşı çatlar.



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Takımdaki ruh erozyonunun beceriksiz adamı Advocaat yönetime meydan okuyor.

Beğenmiyorlarsa göndersinler!

Yoo göndermesinler.

Bir yatak odası takımı ısmarlasınlar!

Saha kenarında ayakta uyuyacağına, yatakta uyusun! Daha az zararı dokunur Fenerbahçe'ye!



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Hepimiz gerçek suçluyu biliyoruz da...

Suçu üzerine almasını bekliyoruz.

Aziz Yıldırım'ı mesela!

Kendisinden başkasına söz hakkı tanımayan birine söylenecek söz bellidir.

"Masaya yalnız kurulan, hesabı da yalnız öder!"



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İnadından vazgeçmeyen kişisel ihtirasların sahibi Aziz Yıldırım'ın savunacağı hikayeler de bitti.

Yanlışlarını yalan hayallerle kurgulayıp, doğru diye yutturmanın sonu geliyor.

Buna kendisinden başkasına tamah etmeyen adamlığın berbat sonuçları da diyebiliriz.

Hakkı yenen futbolcuların laneti de.

Alex de Souza'nın mesela!

O yüzden başkalarına veda mektupları yazdıranlar için, istifa dilekçesi içeren mektup siparişleri tribünlerde başlamıştır.



***



Gelelim Saracoğlu'nda bile puan kaybetmeyi sanat haline getiren ve mücadele etmeyen futbolculara.

"Biriniz hepinizi yalnız bıraktınız.

Hepiniz bir olup Fenerbahçe'yi yaktınız" desek ayıp olmaz!

"Sizler bu formaya layık değilsiniz" diye haykırsak. Ne haddimize!

Kendilerini o formaya layık görüp el üstünde taşıyan yöneticiler varken!

Asıl ayıbı onlara yükleriz!

"Trilyonluk hurdalara gözü gibi bakanlar aynaya nasıl bakıyor?" cümlesiyle!



***



Van Persie!.. Hayatta paradan başka gayesi olmayan hayalete hayret etmiyoruz artık.

Koca Fenerbahçe'de yılda 5.7 milyon euro alıp karşılığında hiçbir şey vermeyen adamın defterini dürecek bir kişi bile yok.

Matematik insanı mahcup eder de yöneticilerin mahcup olduğunu zannetmiyorum.

O yüzden yöneticilerin Van Persie için söyleyeceği söz bellidir.

"Sana sadece para ödemek için ihtiyacımız var. Ter dökmen için değil!"



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Ve yazının sonuna "anlayanlar için" özel bir not düşeriz!

Akrepler renk körüdür. Maviyi kırmızı görür, kırmızıyı ateş zannedip geri çekilir. Ama akrepler onurludur.

Etrafı gerçek ateşle çevrildiğinde kendini sokar!

5 milyon euro değil!!

O beş para etmez denilen akrepler!