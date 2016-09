Puan kaybına BAŞKALDIRI

Rotasını değiştirmiş bir takım.

Yenilgilere yol açan yanılgılardan biraz daha uzaklaşılan bir gece.

Pozisyon zenginliğini sürdüren bir forvet.

İlk yarıda rakibine sahadan çıkma imkanı bile tanımayan bir Fenerbahçe.

İkinci yarıda orta alanın oyundan düşmesiyle gelen beraberliğe itiraz eden direniş.

Ve gecenin sonuna kalan.

Üç haftanın sonundaki soğuk uzaklığın, beşinci haftada sıcak yakınlığa dönüşmesi.



***



Fenerbahçe ve futbol eşleşmesine gelince.

Önceki maçlarda olmayanlar dün gece vardı.

Harika bir direnç; başkaldırı ve yardımlaşma.

Rakip kale önü manzaralarındaki hareketlilik son vuruş ustalığıyla süslense, çok farklı olması gereken bir gece.

Bu takım dikine oynadığı zaman, eski Fenerbahçe gerçeğinin sahnelenmesi kaçınılmaz oluyor.

Bu takım kanatları kullandığı zaman, rakip kale önünde çoğalmak sorun olmuyor.

Şüpheler mi?

Onlar da zamanla azalır.



***



Hasan Ali sezon başından beri en diri gecesindeydi.

Rakip kaleye yakın oynayan Mehmet Topal ilk yarıda orta alandaki genişliğin sebeplerinden biriydi.

Orta alanın ikinci yarıda oyundan düşmesiyle bastırılan beraberlik davetiyesi.

Ve anında tepki.



***



Sahanın en çalışkan ve yaratıcı isimlerinden isimlerden Lens için gecenin sonunda düşülen not.

"Aranan kan bulunmuştur." Onda traktör havası var.

Hem işliyor, hem dağıtıyor.



***



Karşısında sert nöbetçiler olsa da, Volkan Şen'in özverisi ve teknik puanı tam.

Topu ayağına aldığında giderek hızlanan bir tren gibi.

Ama son vuruşlardaki telaşe ustalığının bir açıklaması varsa.

"Rakibini düşürmeyi değil yormayı amaçlayan boksör!" Yine de takımda gol kaçırma toleransı en yüksek adam.



***



Ama bu kadar pozisyon harcamanın nelere mal olacağını da hesaba katmak gerek.

İkinci yarıda her ne kadar Gaziantep'in dişini gösterdiği dakikalar, geride soru işaretleri bıraksa da.

Fenerbahçe orta alanı iki yarı meydanı Gaziantep'e bıraksa da.

Dün gece Fenerbahçe'nin galibiyetinden başka bir sonuç geceye haksızlık olurdu.



***



Sonuç hanesine ve verilen mücadeleye mahsuben tamamen dolmamış bir bardağın dolu tarafına baktım.

Gecenin sonunda,"Dünkü Fenerbahçe'yi tekrar seyreder misin?" diye sorsalar.

"Ederim" derim.

"Neden?" diye sorsalar.

"Beraberlikten sonraki gösterdikleri başkaldırı için" derim.

Kayıp puanların çarmıhından, üst katlara başlayan yolculuğa mahsuben.

"Bu kadar iltifatı çok görmeyin" diye de not düşerim.