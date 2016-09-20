 Garip rüyadan uyandılar! – Hakkı Yalçın – Fotomaç
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HEPSİ
    20 Eylül 2016, Salı
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    Garip rüyadan uyandılar!

    Henüz İstanbul dışına çıkmayan 'den ligdeki soluk fotoğraflara maçında yeni bir çerçeve.
    Çerçevenin içinde uzun zamandır hasreti çekilen bir galibiyet.
    Bol gol.
    Ve futbolcularda 3 maçlık sınavda çözemedikleri soruyu bu kez cevaplamış olmanın rahatlığı.

    ***

    Galibiyet halinde eleştiri kafaya takılmayacak kadar sıradan bir şeydir.
    Gerçekleri inkar etmeyelim ama.
    Olumsuzlukları dize getirmenin yolu direnişten geçiyorsa.
    İnandıkları yerden devam etme umuduna iltifat bizden olsun.
    "Ey galibiyet söyle nerde kalmıştık!"

    ***

    Dün gece kazanma hamleleri basitti.
    Ve atılan gollerdeki özne çabukluktu.
    Tek hat üzerinde oynama şımarıklığına soyunan Kasımpaşa karşısında, forvete şişirme toplar gönderme alışkanlığı da yoktu.
    Goller de kolay geldi.
    İkinci yarıda orta alandaki çöküntü zaman zaman Kasımpaşa'ya meydanı boş bırakan sahneler yarattı.
    Ama yerinde değişiklikler farkı getirdi.
    Josef , Ozan Tufan ikilisinin attıkları gollere bakıp.
    "Gerçekler dibe vurduğunda bunlar olması gerekenlerdir!" diyelim.
    Ama orta alandaki soru işaretlerini yok etmeyelim.

    ***

    Van Der Wiel'in misafir sanatçı duruşu ilgimi çekti.
    "Bu ne umarsızlık" dedim.
    Şener'in hiç olmazsa pozisyonlara yürek koyduğu gerçeğine mahsuben.
    bir enerji patlaması yapacak gibi duruyor ama bir bakıyorsunuz oyundan kopmuş.
    "Bu takımda kesinlikle oynar" dedim.
    "Eldekilerin iyisi."

    ***

    Yine de gecenin en özel adamı Volkan Şen'di.
    Tahrip gücü en yüksek adam.
    90 dakika pür mesai.
    Hele üçüncü goldeki pozisyon hamallığı, rakibi çabukluğuyla alt eden toplu gösterisi golden güzeldi.

    ***

    Sonuç olarak..
    'nin böyle bir galibiyete ve motivasyona ihtiyacı vardı.
    "Fenerbahçeli futbolcular 3 maçlık garip bir rüyadan uyandılar" diyelim.
    Her şeye rağmen bu galibiyeti hayra yoralım.
    En azından futbola dönüş işaretlerini silmeyecekleri umuduyla.
    Çünkü istikbalin sebebidir istikrar!

    • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
      1. 20 Eylül 2016, Salı
      1. E-Posta: hakki.yalcin@fotomac.com.tr
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