Gereğini yapar

Klasiktir ama yine yazayım; derbilerde ev sahibi her zaman favoridir. Bugün de Kadıköy'de F.Bahçe kazanmaya en yakın takım olarak sahaya çıkacak.

Kazanmak F.Bahçe 'ye sadece üç puan getirmeyecek, G.Saray sonrasında olduğu gibi rakibi panikletecek, önümüzdeki haftalardaki maçlar için Beşiktaş'a yaralar bırakacaktır.

Beraberlik "hasarsız" gibi gözükse de iki takımın da Avrupa'da oynayacağı maçlar var. Başakşehir için değerlendirebileceği fırsat ortaya çıkacak.

Hakem Hüseyin Göçek'te ki güven ibresi iki takım adına da diplerde.

Beşiktaş için geçen haftalarda yapılan lehte yorumlardan bahsediyorsanız eğer; çok normal. Çünkü TFF ve MHK bu kadar Beşiktaş etrafında dönerken, hakemlerin zaten limitli olan cesareti, tamamen ortadan kalkıyor.

İki takımın üçlüsü; Topal, Josef, Alper / Atiba, Tolgay ve Oğuzhan arasındaki mücadeleden kimin hükmedeceği, maçın da yönünü belirleyecek.



Kanatları kim tutarsa

Geçen sene F.Bahçe Beşiktaş'ı 2-0 ile geçti. Bu kez iki takımın da kadrolarında önemli eksikler var. Ama yönetilme biçimlerine ve teknik direktör katkılarına baktığımızda, Dick Advocaat'ın mucizeler yarattığını da söylemeliyiz.

Şenol Hoca, rakibe veya sahaya göre taktik değiştirmiyor. Oyununu kabul ettirmek istiyor.

Alper'in ve Sow'un form tutması, Volkan Şen faktörünü de hesapladığınızda, bu maçın kanat atakları ile çözüleceğini söylemek sürpriz değil.

İyi veya kötü, kararını hocaların ve onların analizlerinin belirleyeceği bir sonuç için bekleyeceğiz maçı. Son hesaplarda tam 38 maçtır diğer büyüklere karşı Kadıköy'de kaybetmeyen, bu gerilimi oynamayı çok iyi bilen bir takım F.Bahçe. İşini şansa bırakmayan bir teknik adama ve kazanmayı bilen bir seyirciye de sahip. Gereğini yapacaklardır.